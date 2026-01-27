अडानी समूह, एम्ब्रेयर ने भारत में क्षेत्रीय परिवहन विमानों के लिए रणनीतिक सहयोग की घोषणा की

Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Jan, 2026 01:05 PM
नई दिल्लीः अडानी समूह और ब्राजील की प्रमुख वैमानिकी कंपनी एम्ब्रेयर ने एक रणनीतिक सहयोग की मंगलवार को घोषणा की। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। यह साझेदारी छोटे व मझोले शहरों के लिए हवाई संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस साझेदारी की घोषणा मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में नागर विमानन मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में की गई।
नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि यह सहयोग केवल क्षेत्रीय विमानों के संयोजन तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्रगतिशील प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और भारत को क्षेत्रीय विमानों का एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र बनाना भी शामिल है। ‘अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस' के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि एम्ब्रेयर के साथ सहयोग से भारत में एक क्षेत्रीय विमान विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एम्ब्रेयर 150 सीट तक के वाणिज्यिक विमान (जेट) बनाती है। इस साझेदारी के साथ, भारतीय विमानन क्षेत्र में पहले से ही मजबूत उपस्थिति रखने वाला अडानी समूह, भारत में विमान विनिर्माण के क्षेत्र में कदम रख रहा है। ये दोनों कंपनियां देश में क्षेत्रीय परिवहन विमानों के लिए एक ‘फाइनल असेंबली लाइन' (एफएएल) भी स्थापित करेंगी।
‘अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस' के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आशीष राजवंशी ने कहा कि यह सहयोग देश के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अडानी समूह के साथ यह साझेदारी भारत के नागर विमानन क्षेत्र में ब्राजील की इस प्रमुख कंपनी को बड़ा प्रोत्साहन देगी जहां इसका लक्ष्य अपने क्षेत्रीय विमानों के साथ लागत प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करना है।