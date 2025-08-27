अडानी के विझिनजाम बंदरगाह ने 10 लाख टीईयू का आंकड़ा किया पार

वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के बाद से नौ महीने से भी कम समय में अडानी समूह के विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ने 10 लाख से अधिक टीईयू संभालने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईज़ेड) द्वारा संचालित...

तिरुवनंतपुरमः वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के बाद से नौ महीने से भी कम समय में अडानी समूह के विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ने 10 लाख से अधिक टीईयू संभालने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईज़ेड) द्वारा संचालित बंदरगाह की उपलब्धि न केवल प्रारंभिक अनुमानों से अधिक है, बल्कि इसने भारत के समुद्री क्षेत्र को भी पुनर्परिभाषित किया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में बंदरगाह पर आयोजित एक समारोह में केरल के बंदरगाह मंत्री वी.एन. वासवन ने कहा कि विझिंजम बंदरगाह ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के मात्र नौ महीनों के भीतर ही 10 लाख टीईयू (बीस फुट समतुल्य इकाई) का संचालन किया है।

मंत्री ने कहा, ‘‘यह केरल और एक उभरती हुई समुद्री शक्ति के रूप में भारत के लिए गर्व का क्षण है।'' उन्होंने कहा कि बंदरगाह परियोजना का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होगा। रेलवे और सड़क संपर्क भी जल्द ही बनाया जाएगा। विझिंजम बंदरगाह को तीन दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था और अभी तक 460 से अधिक जहाज यहां पहुंच चुके हैं। इनमें 399.99 मीटर तक के 26 अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल शामिल हैं। रियायत समझौते के तहत पहले वर्ष में इस बंदरगाह से अपनी 10 लाख टीईयू क्षमता का केवल 30 प्रतिशत ही संभालने की उम्मीद थी। हालांकि इसने रिकॉर्ड समय में पूर्ण क्षमता प्राप्त करके उम्मीदों को पार कर लिया है।