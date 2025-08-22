ओला इलेक्ट्रिक को आईपीओ से मिली राशि के ‘आवंटन' को लेकर शेयरधारकों की मंजूरी मिली

ओला इलेक्ट्रिक को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये जुटाई गई धनराशि को फिर से आवंटित करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे कंपनी को अपने अगले चरण की वृद्धि के लिए पूंजी मिल सकेगी और उसकी वित्तीय...

नई दिल्लीः ओला इलेक्ट्रिक को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये जुटाई गई धनराशि को फिर से आवंटित करने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे कंपनी को अपने अगले चरण की वृद्धि के लिए पूंजी मिल सकेगी और उसकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। ओला इलेक्ट्रिक ने शुक्रवार को 2024 में शेयर बाजार में सूचिबद्ध होने के बाद अपनी पहली सालाना आम बैठक आयोजित की।

कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, 99 प्रतिशत शेयरधारकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो निवेशकों के भरोसे और कंपनी की दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि इस कदम से निकट भविष्य में कंपनी के कारोबार की वृद्धि के लिए जरूरी धन की पूरी व्यवस्था हो जाएगी।

कंपनी ने कहा कि कारोबार के अगले विकास चरण को गति देने के लिए उसने रणनीतिक रूप से पूंजी का पुनः आवंटन किया है, जिसका कंपनी के कारोबार की वद्धि, सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों और कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।