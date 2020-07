बिजनेस डेस्कः कभी दुनिया के छठे अमीर शख्स रहे अनिल अंबानी को अब अपना हेडक्वॉर्टर गंवाना पड़ा। लोन डिफॉल्ट को लेकर यस बैंक (Yes Bank) ने अनिल अंबानी के धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) के मुंबई में स्थित मुख्यालय रिलायंस सेंटर पर अपना कब्जा कर लिया है। येस बैंक ने बताया कि उसने मुंबई के सांताक्रूज इलाके में स्थित 21,000 स्क्वेयर फीट के अनिल अंबानी के मुख्यालय को कब्जा कर लिया है। इसके अलावा बैंक ने दक्षिण मुंबई में स्थित नागिन महल के भी दो फ्लोर को अपने नियंत्रण में ले लिया। बैंक ने SARFESI ऐक्ट के तहत 22 जुलाई को यह कार्रवाई की गई। अनिल अंबानी की ओर से 2,892 करोड़ रुपए का कर्ज न दे पाने के बाद बैंक ने यह कार्रवाई की है।

कभी दुनिया के छठे अमीर शख्स रहे अनिल अंबानी को अब अपना हेडक्वॉर्टर गंवाना पड़ा। लोन डिफॉल्ट को लेकर यस बैंक (Yes Bank) ने अनिल अंबानी के धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) के मुंबई में स्थित मुख्यालय रिलायंस सेंटर पर अपना कब्जा कर लिया है। येस बैंक ने बताया कि उसने मुंबई के सांताक्रूज इलाके में स्थित 21,00

Stories You May Like