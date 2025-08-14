phonepe के इंडस ऐपस्टोर और अल्काटेल की रणनीतिक साझेदारी, जानें क्या है इसका उद्देश्य

भारत में बने एंड्रॉइड ऐप मार्केटप्लेस इंडस ऐपस्टोर ने आज फ्रेंच टेक्नोलॉजी कंपनी एल्काटेल के साथ रणनीतिक पार्टनरशिप की घोषणा की है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत में बने एंड्रॉइड ऐप मार्केटप्लेस इंडस ऐपस्टोर ने आज फ्रेंच टेक्नोलॉजी कंपनी एल्काटेल के साथ रणनीतिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस लॉन्ग-टर्म पार्टनरशिप के तहत, अब भारत में बिकने वाले एल्काटेल के सभी स्मार्टफोन में इंडस ऐपस्टोर पहले से इंस्टॉल रहेगा। इससे दोनों कंपनियों को देशभर के लाखों यूज़र्स तक अपनी पहुंच बनाने और लोकल ऐप मार्केप्लेस की मदद से नए विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

फोनपे के इंडस ऐपस्टोर में 45 कैटेगिरीज़ में वेरिफाइड मोबाइल ऐप्स और गेम्स का एक बड़ा कैटलॉग मौजूद है। यह 12 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, 10 क्षेत्रीय भाषाओं में वॉयस सर्च की सुविधा देता है, और वीडियो-आधारित ऐप डिस्कवरी का अनुभव उपलब्ध कराता है। इसकी मदद से यूज़र्स ऐप डाउनलोड करने से पहले उन्हें प्रीव्यू कर सकते हैं। इंडस ऐपस्टोर, पुराने ऐप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का एक प्रभावी और यूज़र को ध्यान में रखकर विकल्प उपलब्ध कराता है। इससे यूज़र्स को न सिर्फ ऐप डाउनलोड करने, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से ऐप्स खोजने का भी बेहतरीन अनुभव मिलेगा।

नेक्स्टसेल इंडिया को भारत और कुछ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में TCL की ओर से "अल्काटेल" ब्रांड के संचालन और उसके प्रतिनिधित्व का विशेष अधिकार मिला हुआ है। यह कंपनी इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। यह पार्टनरशिप नेक्स्टसेल की उस सोच को दर्शाती है, जो भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के अनुरूप है। इसका उद्देश्य लोकल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के ज़रिए भारतीय यूज़र्स और डेवलपर्स को सशक्त बनाना है। खास बात यह है कि इंडस ऐपस्टोर ने, भारत में लॉन्च के कुछ ही दिनों के अंदर अल्काटेल के साथ पार्टनरशिप की है। ऐसे में, इनका साथ ब्रांड की शुरुआत से ही बना रहेगा।



इस पार्टनरशिप के बारे में जानकारी देते हुए इंडस ऐपस्टोर की चीफ़ बिज़नेस ऑफ़िसर प्रिया एम. नरसिम्हन ने कहा, “हम भारत में अल्काटेल की यात्रा की शुरुआत में ही उनके साथ पार्टनरशिप करके बेहद उत्साहित हैं। इस सहयोग के ज़रिए अल्काटेल यूज़र्स को एक स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म पर ऐप्स खोजने और उनका अनुभव लेने का मौका मिलेगा, जो सही मायनों में लोकलाइज़ेशन और पर्सनलाइज़ेशन प्रदान करता है। यह पार्टनरशिप न केवल इंडस ऐपस्टोर की पहुंच को बढ़ाती है, बल्कि डेवलपर्स और मार्केटर्स को अपने ऐप्स को लोगों तक पहुंचाने और देशभर में अधिक से अधिक यूज़र्स से जुड़ने का एक बेहतरीन अवसर भी देती है।”



इस पार्टनरशिप के बारे में नेक्स्टसेल इंडिया के चीफ़ बिज़नेस ऑफ़िसर अतुल विवेक ने कहा, "हम जब अल्काटेल स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में दोबारा लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा फोकस लोकलाइज़्ड इनोवेशन के ज़रिए एक अलग और सही पहचान बनाने पर है। फोनपे के इंडस ऐपस्टोर के साथ पार्टनरशिप हमें यह मौका देती है कि यूज़र को अपना नया फोन ऑन करते ही, ऐसा डिजिटल अनुभव मिले जो पूरी तरह से भारतीय लोगों की पसंद के मुताबिक हो। वे शुरुआत से ही हमारी यात्रा का अहम हिस्सा रहे हैं और हम इस पार्टनरशिप को दूर तक ले जाने के लिए उत्साहित हैं। यह सहयोग हमारे यूजरों के लिए इनोवेशन और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता को और भी मज़बूत करता है।"