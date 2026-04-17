आज का पंचांग- 17 अप्रैल, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 17 Apr, 2026 07:25 AM

Aaj Ka Panchang: 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार वैशाख कृष्ण तिथि अमावस (सायं 5.22 तक) तथा तदोपरांत तिथि प्रतिपदा

Aaj Ka Panchang: 17 अप्रैल 2026, शुक्रवार वैशाख कृष्ण तिथि अमावस (सायं 5.22 तक) तथा तदोपरांत तिथि प्रतिपदा

विक्रमी सम्वत् : 2083, वैशाख प्रविष्टे 4, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 27 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 28, सूर्योदय: प्रात: 6.02 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.53 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र:रेवती (दोपहर 12.03 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र अश्विनी, योग: वैधृति (प्रात: 7.22 तक) तथा तदोपरांत योग विष्कुंभ, चंद्रमा: मीन राशि पर (दोपहर 12.03 तक) तथा तदोपरांत मेष राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक रहेगी (दोपहर 12.03 तक), दोपहर 12.03 तक जन्मे बच्चे को रेवती नक्षत्र की तथा तदोपरांत अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल : पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: वैशाख अमावस, मेला पिंजौर, श्री शुक देव जयन्ती।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मेष में

चन्द्रमा मीन में

मंगल मीन में

बुध मीन में

गुरु मिथुन में

शुक्र मेष में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में