Amazing Parrot Story In Hindi: सुदूर दक्षिण में एक अद्भुत दुर्ग था। नाम था छत्तीसगढ़। उसके बारे में कहा जाता था कि उस दुर्ग में छत्तीस छोटे-छोटे दुर्ग थे। इतने सारे दुर्गों के फाटक केवल छह ही थे। उनमें भी एक विशेषता थी। यदि एक फाटक पर खड़े होकर कुछ कहा जाता तो उस बात को दीवारें पकड़ लेती थीं। उसे छहों फाटकों पर सुना जा सकता था। उस दुर्ग में राजा सूर्य कुमार रहते थे। दुर्ग की रक्षा के लिए यूं तो हजारों सैनिक तैनात थे किंतु रक्षा का असली भार एक तोते पर था। वह तोता राजा का मित्र और सलाहकार भी था। मनुष्य की तरह उसे कई भाषाएं आती थीं। वह छत्तीसगढ़ में बने एक पिंजरानुमा महल में अकेला ही रहता था।

