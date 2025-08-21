आज का राशिफल 22 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज कुछ ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होगी।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। आज कुछ ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होगी। जो आपके सामने मीठा बोलकर आपके पीठ पीछे आपकी छवि ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगा कर रखने की जरुरत है।

उपाय- लाल रंग के रुमाल अपने पास रखें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। व्यापार में अपने शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। योजनाबद्ध तरीके से अपने लंबित कामों को पूरा करने में फोकस रहेगा। शिक्षा से जुड़े युवाओं को पढ़ाई में एकाग्र रहने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

उपाय- चावल बहते पानी में प्रवाहित करें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। व्यापार में किसी नये डील पर काम शुरू करने से पहले साझेदार के सुझावों को अनदेखा न करें अन्यथा वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बढ़ता वजन आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा, जिसको नियंत्रण में रखने के लिए सुबह की सैर शुरू करेंगे।

उपाय- हल्दी का तिलक लगायें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में आने से आपकी प्रतिभा में निखार आएगा। आर्थिक तंगी महसूस होने पर ननिहाल पक्ष की तरफ से मदद मिल सकती है। अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। विदेश में रहने वाले मित्र आज आपसी मिलने स्वदेश लौटेंगे।

उपाय- परनिंदा से बचें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कुछ दिनों से काम को लेकर चल रहे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। परिवार में सदस्यों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, आपको सलाह है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें।

उपाय- घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे न रखें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। कला के क्षेत्र में रुचि रखने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप परीक्षा में परिणाम मिलेंगे। नौकरी कर रहे व्यक्तियों के पदोन्नति के रास्ते प्रशस्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा।

उपाय- नहाने के पानी में गुलाब जल डालें।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों की तलाश आज ख़त्म होगी। कार्यक्षेत्र में चल रही राजनीति से दूर रहने की कोशिश करें अन्यथा आप अपनी छवि ख़राब कर लेंगे। संतान को अनावश्यक टोका-टाकी करने से उस के स्वभाव में विपरीत असर पड़ेगा।

उपाय- कुत्ते को रोटी खिलाये।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। कारोबार में साझेदार के साथ संबंधों में मजबूती आएगी, उसके साथ मिलकर व्यापार के विस्तार की योजना बनाएंगे। समय के साथ आपको अपने स्वभाव में लचीलापन लाने की आवश्यकता है, ऐसा न करने से आपका युगल पीढ़ी के साथ तकरार चलता रहेगा।

उपाय- शनि चालीसा का पाठ करें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह को अनसुना न करें। प्रॉपर्टी के कामों से लाभ मिलने की सम्भावना है। व्यापार में किसी नयी डील को फाइनल करेंगे। पति- पत्नी के बीच आपसी तालमेल की कमी दिखाई देगी।

उपाय- मसूर की दाल जल में प्रवाहित करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in