शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today Bir t hday Prediction in Hindi :- आज आप के जन्मदिन की आप को बहुत शुभकामनाएं । 20 सितम्बर में जन्में व्यक्तियों का मूलांक 2 होता है जिन के स्वामी चन्द्र देव हैं। मूलांक 2 वाले जातक अपने आस पास के लोगों व रिश्तों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ये लोग बहुत जल्दी दूसरों के साथ दिल एवं भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ये लोग किसी और के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं व हर सम्भव तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं फिर चाहे ये खुद किसी मुसीबत में क्यों न आ जाएं। हालांकि जब इनकी भावनाओं का वांछनीय सम्मान इन्हें नहीं मिलता तो मानसिक स्तर तक आहत भी होते हैं। इन सब तथ्यों से परे, इन लोगों की कल्पनाओं पर अद्धभुत पंख होते हैं। मूलांक 2 वाले जातक एक अच्छे कवि या लेखक बनते हैं। आज जिन जातकों का जन्मदिन है इस साल आप का अधिकतर समय घर परिवार से जुड़ी बातों के इर्दगिर्द बितेगा। युवा जातकों के विवाह के योग बनते हैं। अक्टूबर के माह में पत्नी व मां के बीच में कोई तकरार हो सकती है, और यह चीज़ आपके वैवाहिक सुख में कमी का कारण बनेगी। आप चाहेंगे कि परिस्थितियों को संभाल लिया जाए, परंतु बाते आपके पहुँच से बाहर ही नज़र आएंगी। नवम्बर के माह में मन बेचैन और व्याकुल रहेगा। घर में जमीन या प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात हो सकती है। दिसम्बर के माह में आपको दृढ़ निश्चय व प्रबल इच्छाशक्ति के साथ कुछ अधूरे कार्यों को पूरा करने का परामर्श दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी हो। वर्ष 2021 की शुरुआत में यात्रा के योग बनते हैं।

Today Birthday Prediction in Hindi :- आज आप के जन्मदिन की आप को बहुत शुभकामनाएं । 20 सितम्बर में जन्में व्यक्तियों का मूलांक 2 होता है जिन के स्वामी चन्द्र देव हैं। मूलांक 2 वाले जातक अपने आस पास के लोगों व रिश्तों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं

Stories You May Like