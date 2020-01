अगर देखा जाए तो आज के समय में आस्था और भक्ति हर इंसान में देखने को मिलती है। लेकिन क्या कभी

अगर देखा जाए तो आज के समय में आस्था और भक्ति हर इंसान में देखने को मिलती है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि कोई अपनी आजीवन कमाई हुई जीविका को भगवान के चरणों में अर्पण कर देगा? क्या आज के समय में ऐसी भक्ति कहीं सुनी या देखी है आपने? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी ही अदभूत रिपोर्ट के बारे में।



हम बात करेंगे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बारे में, जहां एक भक्त ने लगभग 35 किलो सोना चढ़ाया है। जी हां, सुनने में हैरान कर देनी वाले ये खबर 21 जनवरी 2020 की है। हालांकि मंदिर से जुड़े लोगों ने दान देने वाले श्रद्धालु की पहचान बताने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले एक भक्त ने 35 किलो सोना चढ़ाया और जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ बताई जा रही है। गौरतलब है कि मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है।

हर साल मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आता है और अधिकतर ये दान नकदी में आता ही है। वहीं कुछ श्रद्धालु सोना, चांदी और अन्य कीमती रत्न भी सिद्धिविनायक को चढ़ाते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, दान में मिला 35 किलो सोने का इस्तेमाल मंदिर का दरवाजा और छत बनाने में किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2017 में मंदिर को 320 करोड़ रुपये का चढ़ावा मिला था। वहीं बीते साल 410 करोड़।

