ये हैं खूबसूरत फूलों की परफेक्ट लोकेशन, आप भी लें जन्नत का आनंद

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में हैं गुल खिले हुए...जैसे ही ये गाना कहीं बजता है तो अमिताभ बच्चन

Tulip flowers in india: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में हैं गुल खिले हुए...जैसे ही ये गाना कहीं बजता है तो अमिताभ बच्चन व रेखा के साथ जो सबसे अधिक दर्शकों को लुभाता है वो है ट्यूलिप के बेहद खूबसूरत फूल। हालांकि ये सीन स्विटजरलैंड की वादियों में फिल्माया गया था लेकिन अब अगर आपको ट्यूलिप के फूलों के साथ फोटो शूट करवाना है या फिर वीडियो बनाना है तो उसके लिए स्विटजरलैंड जाकर मोटा खर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ट्यूलिप के फूलों की एक ही नहीं बल्कि कई परफेक्ट लोकेशन के बारे में। जिसके लिए आपको नई दिल्ली आना पड़ेगा।

Tulip Flower in Delhi: बता दें कि हर साल नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा फूलों की घाटी के साथ ही रंग-बिरंगे फ्लावर्स शो का प्रदर्शन लुटियन जोन में आने वाले पार्कों, गोलचक्करों सहित रोड साइड पर भी करती है। इस बार ट्यूलिप के प्रति लोगों का क्रेज व जी 20 समिट को देखते हुए करीब 1.2 लाख ब्लबस को खरीदकर एनडीएमसी ने चिन्हित इलाकों में लगवाया था। जो आखिर खिल गए हैं और इनसे पूरा इलाका शानदार लगने लगा है। अगर आप ट्यूलिप के फूलों के साथ फोटो लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्यारहमूर्ति जहां सबसे पहले ट्यूलिप फूल खिले हैं वो परफेक्ट लगेगा। इसके अलावा विंडसर प्लेस गोलचक्कर, मंडी हाऊस गोलचक्कर, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, अकबर रोड व एम्स के गोलचक्कर पर जाना होगा।

Shanti Path will become Tulip Show Point शांति पथ बनेगा ट्यूलिप शो प्वाइंट

बता दें कि ट्यूलिप का फूल तभी अपना बेस्ट शो दिखा पाता है जब वो लंबे बैड्स बनाकर एक ही रंग में पूरी क्यारी को लगाया जाए। इसीलिए यदि आपको ट्यूलिप शो का परफेक्ट प्वाइंट देखना हो तो शांति पथ जाना होगा। यहां पूरी सड़क पर दोनों साइड में आपको ट्यूलिप के फूल विभिन्न वाइब्रेंट कलर्स में देखने को मिलने वाले हैं।

The time for flowers to bloom will remain for 25 days 25 दिनों तक रहेगा अभी खिले फूलों का समय

अगर आप ट्यूलिप के सफेद, गुलाबी व दो रंग जिनमें पीला व नारंगी रंग मिला हुआ होता है। उन फूलों के साथ फोटो खींचवाना चाहते हैं तो थोड़ी जल्दी करनी होगी क्योंकि इन रंगों के फूल 25 दिन यानी फरवरी के अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह तक देखने को मिलेंगे। उसके बाद लाल, गुलाबी, जामुनी, सफेद सहित अन्य रंगों के ट्यूलिप खिलेंगे।

Tulip will not bloom all at once एक साथ नहीं धीरे-धीरे खिलेंगें ट्यूलिप

बता दें कि एनडीएमसी द्वारा करीब 10 वेरायटी के ट्यूलिप फ्लावर्स को एनडीएमसी एरिया में लगाया गया है। इनमें से 5 रंगों के फूल अब खिलने शुरू हो चुके हैं, जबकि 5 रंगों के फूल महीने के बीच में यानी फरवरी 15-20 के बीच में खिलेंगे। हालांकि कुछ वेरायटी ऐसी भी है, जोकि थोड़ा ओर देरी से खिलेंगे और पूरे इलाके में अपनी छटा बिखेरेंगे।

Temperature determines the age of tulips तापमान तय करता है ट्यूलिप की उम्र

हर फूल की उम्र वातावरण व मौसम के अनुसार तय होती है। इसी तरह ट्यूलिप की उम्र भी सर्दियां तय करती हैं। यदि सर्दियों का मौसम थोड़ा ओर अधिक समय तक बढ़ता है तो फूलों को ओर लंबे समय तक देखा जा सकेगा। ट्यूलिप के साथ एनडीएमसी कई प्रयोग करते हुए बीच-बीच में अन्य रंग-बिरंगे फूलों को भी लगा रही है, ताकि उसकी खूबसूरती ओर अधिक निखर कर आए।