Friendship Day: जानें, फ्रेंडशिप डे का दिन क्यों है इतना खास, कैसे हुई शुरुआत ?

Friendship Day 2025: हर साल अगस्त का पहला संडे ‘इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे’ यानी ‘अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस दोस्तों को समर्पित है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवार के बाद एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिससे खून का रिश्ता भले न हो लेकिन आजीवन दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। भारत के अलावा बंगलादेश, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक देशों में यह दिवस इसी दिन मनाया जाता है। दोस्ती दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता है, यही वजह है कि इस दिन को लोग धूमधाम से मनाते हैं।

This day is different from The International Day of Friendship ‘द इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप’ से अलग है यह दिवस

यह दिवस 30 जुलाई को मनाए जाने वाले ‘द इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप’ से अलग है जो विश्व में शांति तथा सद्भाव की भावना फैलाने के लिए मित्रता की भूमिका तथा महत्व को प्रोत्साहित करता है। वहीं ‘फ्रेंडशिप डे’ आपसी दोस्ती के महत्व को उजागर करता है।

That's why this day was established इसलिए हुई थी इस दिन की स्थापना

हमारी दुनिया को आज गरीबी, हिंसा और मानवाधिकारों के हनन सहित उन अनेक चुनौतियों, संकटों तथा विभाजनकारी ताकतों का सामना करना पड़ रहा है, जो दुनिया के लोगों के बीच शांति, सुरक्षा, विकास और सामाजिक सद्भाव को कम कर रही हैं। इन संकटों तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके मूल कारणों को दूर करने पर हमें काम करना होगा जिसके लिए मानव एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह भावना कई रूपों में मौजूद है जिनमें से सबसे सरल ‘फ्रेंडशिप' यानी मित्रता की भावना है। मित्रता के माध्यम से आपसी विश्वास तथा मजबूत संबंधों को विकसित करके हम वे मूलभूत बदलाव लाने में अपना योगदान दे सकते हैं, जिनकी विश्व में स्थायी शांति तथा स्थिरता लाने के लिए तत्काल आवश्यकता है।

यह शांति सभी की रक्षा और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए सभी में जुनून पैदा करेगी और ऐसी दुनिया का निर्माण होगा, जहां एक-दूसरे के भले के लिए सभी एकजुट होंगे।

History of Friendship Day ‘फ्रेंडशिप डे’ का इतिहास

कहते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में दोस्ती के माध्यम से खुशी और एकता का संदेश फैलाने के समाधान के तौर पर यह दिन अस्तित्व में आया। इस दिवस की शुरुआत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 1935 में अमरीकी सरकार ने अगस्त के पहले रविवार के दिन एक व्यक्ति को मार दिया था। इस खबर से आहत होकर उसके दोस्त ने खुदकुशी कर ली। दोस्ती की ऐसी मिसाल सामने आने के बाद अमरीकी सरकार ने ही अगस्त के पहले रविवार को ‘फ्रेंडशिप डे’ रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्ती की अहमियत को समझाने के मकसद से यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है।

Importance of friend in life मित्र का जीवन में महत्व

भारतीय संस्कृति तथा परम्परा में मित्रता की बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। मित्र हमारे जीवन के सुख-दुख के साथी माने जाते हैं। जब भी मित्र की बात आती है तो श्रीकृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। उनकी दोस्ती मित्र के प्रति ईमानदारी, त्याग और सम्मान का भाव दिखाती है, जो एक सच्चे मित्र की पहचान है। कहते हैं परिवार ऊपर वाले की देन है लेकिन मित्र का चुनाव करने का मौका हर व्यक्ति को मिलता है। एक सच्चा मित्र जीवन के हर मोड़ पर साए की तरह साथ रहता है, जो न केवल हमारे जीवन को सफल बनाता है बल्कि खुशियां बांटता है।