Gangasagar Bridge: ममता ने रखी गंगासागर सेतु की आधारशिला

कोलकाता (एजैंसी) : ‘सब तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार’ को सड़क मार्ग से सहज बनाने के लिए जरूरी पुल की आधारशिला सोमवार को‌ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने रख दी। ‘गंगासागर सेतु’ नामक यह पुल 1,670 करोड़ रुपए की...

कोलकाता (एजैंसी) : ‘सब तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार’ को सड़क मार्ग से सहज बनाने के लिए जरूरी पुल की आधारशिला सोमवार को‌ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने रख दी। ‘गंगासागर सेतु’ नामक यह पुल 1,670 करोड़ रुपए की लागत से मुरलीगंगा पर बनाया जा रहा है। पांच किलोमीटर लंबा पुल दो साल में बन जाएगा। फिलहाल सागरद्वीप पहुंचने के लिए नौका या स्टीमर का सहारा लेना पड़ता है। यह पुल व्यापारियों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। सागरद्वीप से कई तरह के कृषि उत्पाद और मौसमी फल-सब्जियां मुख्य भूमि पर आते हैं। इससे स्थानीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ इलाके में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आधारशिला के बाद बनर्जी ने कहा कि यह पुल गंगासागर क्षेत्र के लोगों की दशकों पुरानी मांग थी और उनकी सरकार विकास के वादों को जमीन पर उतारने में विश्वास रखती है। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ