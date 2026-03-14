Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
Daily horoscope : आज के राशिफल में जानें,  सितारे आपके लिए क्या संदेश लाए हैं

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 07:55 AM

rashifal in hindi

मेष : आम सितारा मजबूत, सरकारी गैर-सरकारी कामों के लिए आपके यत्न आसानी के साथ सिरे चढ़ेंगे, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे।

वृष: सुबह तक समय सेहत के लिए एहतियात वाला, मगर बाद में हर मोर्चे पर बेहतरी होगी, शुभ कामों में ध्यान।

मिथुन: सुबह तक समय बेहतर, इरादों में मजबूती, मगर बाद में सेहत के प्रति अटैन्टिव रहना सही रहेगा, सफर भी टाल देना चाहिए।

कर्क: सुबह तक समय एहतियात परेशानी वाला, मगर बाद में समय कामकाजी कामों के लिए अच्छा, सफर भी कामयाबी देने वाला।
 
सिंह : सुबह तक समय बेहतर, हर तरह से बेहतरी होगी मगर बाद में शत्रु उभरते-सिमटते रहेंगे, सावधानी बरतें। 

कन्या : स्ट्रांग सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति, अर्थ दशा ठीक-ठाक। 

तुला: सुबह तक समय भागदौड़ एव व्यस्तता रखने वाला, मगर बाद में समय जमीनी कामों के लिए अच्छा।

वृश्चिक: सितारा सुबह तक अर्थ दशा सही रखेगा, मगर बाद में कामकाजी साथी तालमेल रखेंगे। 

धनु : सितारा बेहतर, लोहा, लोहा-मशीनरी, सरिया, स्टील फर्नीचर का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा। 
 
मकर: सितारा सुबह तक ठीक नहीं, सावधानी रखें, मगर बाद में कारोबारी दशा बेहतर, मान-सम्मान की प्राप्ति।  
 
कुंभ: सितारा सुबह तक अर्थ दशा बेहतर रखेगा, मगर बाद में हर कदम सोच-समझ कर उठाना चाहिए।
 
मीन : सितारा सुबह तक कामयाबी देने वाला, मगर बाद में कारोबारी कामों में लाभ मिलेगा, हर तरह से बेहतरी होगी, कामयाबी मिलेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!