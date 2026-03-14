Daily horoscope : आज के राशिफल में जानें, सितारे आपके लिए क्या संदेश लाए हैं
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Mar, 2026 07:55 AM
मेष : आम सितारा मजबूत, सरकारी गैर-सरकारी कामों के लिए आपके यत्न आसानी के साथ सिरे चढ़ेंगे, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे।
वृष: सुबह तक समय सेहत के लिए एहतियात वाला, मगर बाद में हर मोर्चे पर बेहतरी होगी, शुभ कामों में ध्यान।
मिथुन: सुबह तक समय बेहतर, इरादों में मजबूती, मगर बाद में सेहत के प्रति अटैन्टिव रहना सही रहेगा, सफर भी टाल देना चाहिए।
कर्क: सुबह तक समय एहतियात परेशानी वाला, मगर बाद में समय कामकाजी कामों के लिए अच्छा, सफर भी कामयाबी देने वाला।
सिंह : सुबह तक समय बेहतर, हर तरह से बेहतरी होगी मगर बाद में शत्रु उभरते-सिमटते रहेंगे, सावधानी बरतें।
कन्या : स्ट्रांग सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति, अर्थ दशा ठीक-ठाक।
तुला: सुबह तक समय भागदौड़ एव व्यस्तता रखने वाला, मगर बाद में समय जमीनी कामों के लिए अच्छा।
वृश्चिक: सितारा सुबह तक अर्थ दशा सही रखेगा, मगर बाद में कामकाजी साथी तालमेल रखेंगे।
धनु : सितारा बेहतर, लोहा, लोहा-मशीनरी, सरिया, स्टील फर्नीचर का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।
मकर: सितारा सुबह तक ठीक नहीं, सावधानी रखें, मगर बाद में कारोबारी दशा बेहतर, मान-सम्मान की प्राप्ति।
कुंभ: सितारा सुबह तक अर्थ दशा बेहतर रखेगा, मगर बाद में हर कदम सोच-समझ कर उठाना चाहिए।
मीन : सितारा सुबह तक कामयाबी देने वाला, मगर बाद में कारोबारी कामों में लाभ मिलेगा, हर तरह से बेहतरी होगी, कामयाबी मिलेगी।