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Aaj Ka Good Luck (14th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 14 Mar, 2026 05:30 AM

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Good Luck Horoscope 14 March 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल का सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन, भाग्य और कर्मों पर पड़ता है। यदि दिन की शुरुआत सही उपायों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ की जाए तो कई बाधाएं दूर हो सकती हैं और भाग्य का साथ मिल सकता...

Good Luck Horoscope 14 March 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल का सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन, भाग्य और कर्मों पर पड़ता है। यदि दिन की शुरुआत सही उपायों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ की जाए तो कई बाधाएं दूर हो सकती हैं और भाग्य का साथ मिल सकता है। आइए जानते हैं 14 मार्च 2026 को सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और खास उपाय।

मेष राशि (Aries)
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं।
गुडलक उपाय: सुबह भगवान हनुमान को गुड़ और चने का भोग लगाएं।

वृषभ राशि (Taurus)
आज आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी।
गुडलक उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज नए अवसर मिल सकते हैं। मित्रों और सहयोगियों का साथ मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है।
गुडलक उपाय: गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें।

कर्क राशि (Cancer)
आज परिवार और रिश्तों में खुशियां बनी रहेंगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है।
गुडलक उपाय: भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)
आज आपको करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं।
गुडलक उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)
आज आपको सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। धैर्य से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी।
गुडलक उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra)
आज का दिन रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा। व्यापार और नौकरी में भी लाभ के योग बन सकते हैं।
गुडलक उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ दुं दुर्गायै नमः” मंत्र का जाप करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आपको कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी। धैर्य और समझदारी से काम करें।
गुडलक उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।
गुडलक उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

मकर राशि (Capricorn)
आज आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा।
गुडलक उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा और नए अवसर मिल सकते हैं।
गुडलक उपाय: काले तिल का दान करें और शनिदेव का स्मरण करें।

मीन राशि (Pisces)
आज आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
गुडलक उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

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