कई बार व्यक्ति को अपने पैसों का घमंड हो जाता है और वह अपने से छोटे को नीचा दिखाना शुरू कर देता है, जिससे कि सामने वाले को बहुत ही दुख व तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पुराणों के अनुसार किसी को भी दुख देना पाप माना गया है। तो इससे बच कर रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि भूलकर भी किसी का दिल न दुखी हो। किसी भी व्यक्ति को किसी ओर की खुशी देखकर अपने मन में जलन की भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। इससे आपका ही तनाव बढ़ता है। क्योंकि अगर व्यक्ति दूसरों की खुशी से जलेगा तो उसका खुद का भला कभी नहीं होगा। और इसके साथ ही हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों की निंदा या चुगली न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको हि नुकसान होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को हमेशा साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गंदे वस्त्र पहनने से मां लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं रहता है। Follow us on Instagram आज के समय में हर कोई धन पाना चाहता है और इसके लिए कई बार व्यक्ति गलत रास्ते का चुनाव कर लेता है और ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति दूसरों दूसरों से धन छीनता है। शास्त्रों में इस काम को पाप माना गया है। कहा गया है कि हमें अपनी मंहनत की ही खानी चाहिए।

