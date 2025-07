Green bangles: हरी चूड़ियां पहनने से पहले करें ये पूजा, तभी मिलेगा लाभ पूरा

Green Glass Bangles: हरा रंग प्रेम, प्रसन्न चित्त और खुशी का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से महिलाएं सावन के महीने में हरे रंग के श्रृंगार करके भगवान और प्रकृति को धन्यवाद देती हैं और अपनी खुशी का इज़हार करती हैं। हरा रंग सौभाग्य से जुड़ा होता है...

Green Glass Bangles: हरा रंग प्रेम, प्रसन्न चित्त और खुशी का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से महिलाएं सावन के महीने में हरे रंग के श्रृंगार करके भगवान और प्रकृति को धन्यवाद देती हैं और अपनी खुशी का इज़हार करती हैं। हरा रंग सौभाग्य से जुड़ा होता है इसलिए इस माह बहुत से लोग हरे रंग का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। हरा रंग शिवशक्ति का प्रिय है और उन्हें खुश करने के लिए हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र पहने जाते हैं। इतना ही नहीं इस माह हाथों में मेंहदी भी लगाई जाती है। माना जाता है सावन के मास में हरे रंग की चूड़ियां, कपड़े और मेंहदी लगाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है।



Green bangles: हरी चूड़ियां पहनने के पीछे विशेष मान्यता है की यह पूजा विशेष रूप से पति की लंबी उम्र, वैवाहिक प्रेम और सौभाग्य बढ़ाने के लिए की जाती है। अविवाहित कन्याएं भी इसे उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। आइए जानें, हरी चूड़ियों की मंत्र सहित पूजा विधि, जिसे आप सावन सोमवार, तीज-त्यौहार, सावन, बैंगल सेरेमनी या किसी भी सौभाग्य व्रत के दिन करके देवी पार्वती को प्रसन्न कर सकती हैं:



Method of wearing green bangles हरी चूड़ियां पहनने की विधि:

सुबह स्नान के बाद हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं। हरी चूड़ियां कम से कम 8 या 16 जोड़ी पहनी जाती हैं।



Puja material for wearing green bangles हरी चूड़ियों को पहनने की पूजा सामग्री:

हल्दी-कुमकुम, चावल, पुष्प (विशेषकर चमेली या मोगरा), दूर्वा या तुलसी पत्र, घी या तिल का दीपक, गंगा जल या शुद्ध जल, एक थाली, जिसमें चूड़ियां सजाई जा सकें, देवी पार्वती या गौरी माता की प्रतिमा/तस्वीर, अगरबत्ती और दीपक।



Green Bangles Puja Vidhi with Mantra हरी चूड़ियों की मंत्र के साथ पूजा विधि:

स्वच्छ होकर पूजा स्थान पर जाएं।

देवी पार्वती को जल से स्नान कराएं, चित्र है तो गंगा जल छिड़कें।

उन्हें फूल, हल्दी-कुमकुम, अक्षत अर्पित करें।

चूड़ियों को एक थाली में रखकर उन्हें भी हल्दी-कुमकुम लगाएं।

चूड़ियों पर पुष्प अर्पित करें।



दीपक जलाएं और निम्न मंत्र का 3, 7 या 11 बार जाप करें:

मंत्र:

ऊँ गौरी सौभाग्यदायिन्यै नमः

या

ऊँ श्री पार्वत्यै नमः, हरी चूड़ियां सौंदर्यं ददातु मे।



Wear green bangles and pray हरी चूड़ियां पहन कर करें प्रार्थना (पूजा के अंत में बोलें):

"हे मां गौरी! जैसे आपने शिवजी को अखंड प्रेम से पाया, वैसे ही मेरे जीवन में भी प्रेम, सौभाग्य और सुख बना रहे। इन चूड़ियों को आपके चरणों में समर्पित करती हूं। कृपा बनाए रखें।"



Do this work after wearing green bangles हरी चूड़ियां पहनने के बाद करें ये काम:

16 श्रृंगार करने के बाद कुछ चूड़ियां स्वयं पहनें। कुछ चूड़ियां किसी सौभाग्यवती स्त्री या कन्या को दान करें, साथ में मिठाई या श्रृंगार सामग्री भी दें।