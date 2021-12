Battle of chamkaur sahib: साहिब में जगत सिंह की हवेली थी। गुरु जी ने 5 सिंहों को उसके पास भेजा और हवेली या गढ़ी की मांग की जिससे दुश्मन फौज का मुकाबला करने के लिए कोई अड्डा बन सके। जगत सिंह मुगल सेना से डरते हुए न माना। गुरु जी ने उसको गढ़ी का किराया देने और फिर पूरा मूल्य देने की भी पेशकश की परंतु वह नहीं माना। फिर जगत सिंह के छोटे भाई रूप सिंह को गुरु जी ने बुलाया जो अपने हिस्से की गढ़ी देना मान गया। गुरु जी भाई रूप सिंह की गढ़ी में आ गए।

