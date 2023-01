Hanuman Chalisa: संकट के मंडराते बादलों को दूर करने के लिए इस तरह पढ़ें हनुमान चालीसा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Jan, 2023 07:48 AM

Hanuman Chalisa : हनुमान जी भगवान शिव के ग्यारहवें रूद्र अवतार हैं। वह अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं, तभी तो उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। उनके लिए की गई पूजा कभी भी विफल नहीं जाती। श्री राम के दुलारे सबकी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्दी पूरा करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। इस चालीसा को पढ़ने से संकटमोचन बहुत जल्द सारे संकटों को चुटकियों में हर लेते हैं। तो आइए जानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या-क्या फायदे हैं :

Hanuman Chalisa Benefits: हनुमान चालीसा को किसी भी वर्ग के लोग पढ़ सकते हैं। चाहे वह छोटे हो या बड़ें। एकाग्रता व सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने से पवन पुत्र मनवांछित फल देते हैं।



Hanuman Chalisa Benefits For Children बच्चों के लिए: अगर किसी बच्चे का अभी जन्म हुआ है तो उसे हनुमान चालीसा का पाठ जरूर सुनाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो बच्चे का मन शुद्ध रहेगा और किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां उसके आस-पास नहीं भटकेंगी।



Hanuman chalisa benefits for job युवाओं के लिए : अगर किसी युवा की नौकरी नहीं लग रही या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा तो उसे प्रतिदिन हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी कठिन काम को करने से घबराता नहीं है और जल्द से जल्द उसकी इच्छा पूरी हो जाती है।





Hanuman Chalisa Benefits For the elderly बुजुर्गों के लिए: उम्र के ढलने के साथ-साथ व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में हनुमान चालीसा रामबाण का काम करता है। सच्चे मन से पाठ करने से जीवन निरोगी और खुशनुमा बीतता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति परेशानियों से जीतने लगता है और जीवन जीने की कला आती है।



Hanuman Chalisa Benefits For students विद्यार्थियों के लिए: ज्यादातर विद्यार्थियों के ऊपर अच्छे अंक लेकर आने का बोझ होता है लेकिन बहुत पढ़ने के बावजूद भी मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहा तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसका पाठ करने से मन में सकारात्मकता उत्पन्न होती है और पढ़ाई में ध्यान लगने लगता है।





Hanuman Chalisa Benefits To win over the enemy शत्रु पर विजय पाने के लिए : अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो उसका कोई भी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला हनुमान जी का प्रिय बन जाता है और मुश्किल समय में अंजनी पुत्र स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं।



Hanuman Chalisa Benefits To drive away from bad dreams बुरे सपनों को दूर करने के लिए: अगर किसी को सोते समय बुरे सपने आते हों तो उसे हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। घर के किसी छोटे बच्चे को बुरे सपने आते हैं तो उसे हनुमान चालीसा जरूर सुनानी चाहिए। ऐसा करने से मन में उत्पन्न भय दूर हो जाता है।