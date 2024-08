Hariyali Teej: हरियाली तीज पर भूलकर भी न दें अपनी बेटी को ये Gift, जीवन में आएंगी अनचाही परेशानियां

Edited By Prachi Sharma,Updated: 06 Aug, 2024 07:12 AM

पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये पर्व बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Hariyali Teej: पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये पर्व बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर के भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज से जुड़े कुछ ऐसे रिवाज हैं जिन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते ही तो अनचाही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही एक नियम है घर की लड़कियों को लेकर। हरियाली तीज के दौरान जब कोई लड़की मायके आती है तब उसके मां-बाप वापसी में अपनी बेटी को बहुत से तोहफे देते हैं लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ तोहफे ऐसे हैं जिन्हें देने की साफ़ मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो गिफ्ट्स को शादी के बाद बेटी को नहीं देने चाहिए।

Do not gift slippers and shoes उपहार में न दें चप्पल-जूते

किसी भी तीज-त्यौहार के मौके पर अपनी बेटी को चप्पल-जूते भेंट नहीं करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बेटी की कुंडली में शनि ग्रह कमजोर हो जाता है। जिस वजह से जीवन में अनचाही परेशानियां आ जाती हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो तुरंत रुक जाएं।

Do not gift these kinds of clothes उपहार में न दें इस तरह के कपड़े

अक्सर गिफ्ट के रूप में लड़कियों को कपड़े भेंट किये जाते हैं। ऐसा करते समय एक बात का ध्यान रखें कि गहरे रंग के कपड़े न दें और खास तौर पर काले रंग के कपड़े। यदि आप अपनी बेटी को इस तरह के कपड़े गिफ्ट करते हैं तो बेटी का जीवन दुःख और दर्द से भर जाता है। इसके अलावा काले कपड़े देने से भी परहेज करना चाहिए।

Avoid giving this type of jewelry इस तरह के गहने देने से बचें

अपनी बेटी को कोई भी गहना गिफ्ट करने से पहले उनको हमेशा शुद्ध कर लेना चाहिए। इसी के साथ एक बात का भी ध्यान रखें कि गहने हमेशा लाल कपड़े में ही बांध कर दें, खुले गहने कभी भी नहीं देने चाहिए। यदि आप नियमों के साथ इन उपायों को फॉलो करते हैं तो कभी भी जीवन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है।