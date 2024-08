Hariyali Teej: आज है हरियाली तीज और बुधवार का शुभ संयोग, शुभ मुहूर्त के साथ पढ़ें पूरी जानकारी

हरियाली तीज और बुधवार का संयोग विशेष महत्व रखता है। जब हरियाली तीज बुधवार को पड़ती है तो इसे विशेष शुभ माना जाता है। बुधवार को गणेश जी का दिन कहा गया है और हरियाली तीज पर गणेश जी की

Hariyali Teej 2024: हरियाली तीज और बुधवार का संयोग विशेष महत्व रखता है। जब हरियाली तीज बुधवार को पड़ती है तो इसे विशेष शुभ माना जाता है। बुधवार को गणेश जी का दिन कहा गया है और हरियाली तीज पर गणेश जी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके अलावा इस संयोग से व्रति महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। हरियाली तीज और बुधवार का संयोग विशेष आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है, जो जीवन में सुख और समृद्धि लाता है।



हरियाली तीज भारतीय त्योहारों में विशेष महत्व रखता है और यह मुख्यतः महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल श्रावण माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त में आता है। इस दिन की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और करने योग्य कार्य निम्नलिखित हैं:



Shubh Muhurat of Hariyali Teej हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त: तृतीया तिथि 6 अगस्त 2024 को 07:52 पी.एम पर आरंभ हो चुकी है और इसका समापन 7 अगस्त 2024 को 10:05 पी एम पर होगा। हरियाली तीज बुधवार 7 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी।



How to do Hariyali Teej Puja हरियाली तीज की पूजा कैसे करें:

Cleanliness and decoration स्वच्छता और सजावट: पूजा स्थल को स्वच्छ करें और हरे रंग के वस्त्र, फूल और पौधों से सजाएं।



Vow of fasting व्रत का संकल्प: इस दिन उपवास रखने का संकल्प लें और अपने मन को पवित्र रखें।



Worship of plants पौधों की पूजा: खासकर हरियाली के प्रतीक पौधों जैसे पीपल, नीम या तुलसी की पूजा करें। इन्हें जल अर्पित करें और फूल चढ़ाएं।



Ganesh and Shiva Puja गणेश और शिव पूजा: गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करें। उन्हें वस्त्र, फूल, फल और भोग अर्पित करें।



Hariyali Teej Vrat Katha हरियाली तीज व्रत कथा: हरियाली तीज की विशेष कथा सुनें या पढ़ें, जो महिलाओं के लिए इस व्रत का महत्व और लाभ बताती है।



Hariyali Teej Aarti and Puja हरियाली तीज आरती और पूजा: पूजा के अंत में भगवान की आरती करें और व्रत का फल मांगें।



What should be done on Hariyali Teej हरियाली तीज के दिन क्या करना चाहिए:

Fasting उपवास: इस दिन उपवास रखें और केवल फल-फूल, दूध या फलाहार का सेवन करें।



Wear auspicious clothes मांगलिक वस्त्र पहनें: हरे रंग के वस्त्र पहनें, जो इस दिन की विशेषता को दर्शाते हैं।



Met with relatives संबंधियों से मिले: रिश्तेदारों और मित्रों को इस पर्व की शुभकामनाएं दें और साथ में इस पर्व का आनंद लें।



Make Rangoli रंगोली बनाएं: घर के बाहर रंगोली बनाएं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।



Music and dance संगीत और नृत्य: इस दिन कुछ हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक गीत और नृत्य भी कर सकते हैं, जो इस पर्व के उल्लास को बढ़ाते हैं।



इस प्रकार, हरियाली तीज का पर्व समर्पण और खुशी का प्रतीक है और इसे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व दिया जाता है।