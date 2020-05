Health benefits of rudraksh: रुद्राक्ष दो शब्दों रुद्र व अक्ष यानी भगवान शंकर की आंख से गिरी जल बिंदू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। शिव पुराण के अनुसार संसार की कल्याण कामना के लिए भगवान शिव ने हजारों वर्ष तपस्या की। उस समय उन्हें भय सा लगा और उन्होंने अनायास ही नेत्र खोले। तभी एक बूंद अश्रु की गिरी तथा इसी बीज रूपी अश्रु से रुद्राक्ष का पेड़ लगा। लोक कल्याण की भावना से भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न यह परम श्रेष्ठ फल शंकर को बहुत प्रिय है। अत: रुद्राक्ष की माला भगवान शंकर की पूजा में अनिवार्य मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष धारण करने से मुक्ति, कल्याण एवं सर्वांगीण सुख-शांति मिलती है।

