Janmashtami Vastu Tips: जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का झूला किस दिशा में लगाएं ? जानिए वास्तु अनुसार सही दिशा

Janmashtami Vastu Tips: कृष्ण जन्माष्टमी हिन्दू धर्म का अत्यंत पवित्र और उल्लासमय पर्व है। यह दिन भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिनके बाल रूप लड्डू गोपाल के प्रति विशेष भक्ति और प्रेम होता है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा और झूला झुलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि लड्डू गोपाल का झूला वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगाना भी बेहद महत्वपूर्ण है ? क्योंकि घर में धार्मिक और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए दिशा का सही चुनाव आवश्यक होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का झूला वास्तु अनुसार किस दिशा में लगाना चाहिए ताकि आपके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे।

लड्डू गोपाल की पूजा का महत्व

भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप को लड्डू गोपाल कहते हैं, जो सभी बच्चों के लिए भी अत्यंत प्रिय हैं। उनकी पूजा से घर में सौभाग्य, प्रेम और खुशहाली आती है। जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से झूला झुलाने की परंपरा है, जिससे परिवार में उत्साह और भक्ति की भावना बढ़ती है। लड्डू गोपाल का झूला झुलाने से घर में सकारात्मक वाइब्स आती हैं और माता-पिता तथा बच्चों के जीवन में खुशियां बढ़ती हैं।

लड्डू गोपाल के झूले के लिए वास्तु अनुसार सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हर दिशा का अपना एक विशेष महत्व होता है। घर के अंदर पूजा स्थल, भगवान की मूर्ति, और झूला लगाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना शुभ फलदायी होता है।

उत्तर दिशा

उत्तर दिशा को वास्तु में धन और समृद्धि की दिशा माना जाता है। यदि लड्डू गोपाल का झूला उत्तर दिशा में लगाया जाए तो घर में आर्थिक वृद्धि होती है और धन-संपत्ति बढ़ती है। यह दिशा भगवान कुबेर की दिशा भी होती है, जो धन के देवता हैं। इसलिए उत्तर दिशा में झूला लगाना आर्थिक स्थिरता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।

पूर्व दिशा

पूर्व दिशा को जीवन में ऊर्जा, उज्जवलता और सकारात्मकता की दिशा माना जाता है। यदि लड्डू गोपाल का झूला पूर्व दिशा में लगाया जाए, तो घर में शांति, स्वास्थ्य और पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है। पूर्व दिशा में सूर्य देव का वास होता है इसलिए यह दिशा ज्ञान और जीवनशक्ति की भी प्रतीक है।

लड्डू गोपाल के झूले के लिए किन दिशाओं से बचें ?

दक्षिण दिशा दक्षिण दिशा को वास्तु में ऊर्जा का नाश करने वाली दिशा माना जाता है। इस दिशा में पूजा या भगवान का झूला लगाने से नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसलिए इसे टालना चाहिए।

पश्चिम दिशा

पश्चिम दिशा में झूला लगाने से भी वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे परिवार में तनाव और असंतोष बढ़ सकता है।



