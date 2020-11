नवंबर 2020 का करवा चौथ व्रत बहुत सारी विशेषताएं और ज्योतिषिय संयोग लेकर आया है। करीब 100 साल के बाद आज करवा चौथ के दिन आधा दर्जन से अधिक बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं । इस

Karwa Chauth 2020: नवंबर 2020 का करवा चौथ व्रत बहुत सारी विशेषताएं और ज्योतिषिय संयोग लेकर आया है। करीब 100 साल के बाद आज करवा चौथ के दिन आधा दर्जन से अधिक बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं । इस दिन जहां स्वार्थ सिद्धि योग होगा, वहीं शिवयोग, बुधादित्य योग, सत्य कीर्ति योग, शंख योग, हंस योग, महा दीर्घायु योग और शौखय योग भी बन रहा है।



What is the significance of Karva Chauth: सबसे शुभ बात यह भी है कि करवा चौथ के दिन यानि आज सुहागिनें चंद्रमा के साथ-साथ पूर्व दिशा में मंगल और पश्चिम दिशा में देव गुरु बृहस्पति व शनि का भी दीदार कर पाएंगी। इन सभी ग्रहों को एक साथ देखना और आधा दर्जन से अधिक शुभ योगों के बीच करवा चौथ का दिन आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है।



What is the significance of Karwa Chauth fasting: इस बार करवा चौथ व्रत मृगशिरा नक्षत्र में किया जा रहा है। जिस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मंगल हमेशा शुभ कार्यों में मंगल करते हैं और शुभ फल देते हैं। खास बात यह भी है कि 4 नवंबर को सूर्योदय भी चतुर्थी तिथि में हो रहा है और चंद्रोदय भी। इस सौभाग्य पर्व पर बुधवार और चतुर्थी का कंबीनेशन भी बना है और इस कंबीनेशन में गणेश पूजा का विशेष महत्व हिंदू शास्त्रों में बताया गया है।



What is Karwa Chauth day: करवा चौथ का व्रत पूरे देश में सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। ये पति-पत्नी के लिए बहुत महत्व रखता है, बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी अच्छा पति पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल तक का सेवन नहीं किया जाता। रात को चांद के दर्शन और पूजा के बाद पति के हाथों से सुहागिनें जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ में चांद का दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह से निर्जला व्रत रखते हुए जब रात को चांद के दर्शन होते हैं तब करवा चौथ का व्रत पूरा माना जाता है।



Karwa Chauth and astrology: इस बार 100 साल बाद 8 शुभ योगों के बीच में करवा चौथ का व्रत आना एक विलक्षण संयोग है और इसका ज्योतिषीय महत्व भी है। महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत शुभ प्रभाव देने वाला है।



