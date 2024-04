Sagas Bavji Temple Mandsaur: मंदिर जहां चढ़ता है घड़ियों का अनोखा चढ़ावा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Apr, 2024 08:25 AM

Sagas Bavji Temple MP: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक ऐसा मंदिर है, जिसमें न तो किसी देवी-देवता की मूर्ति है और न ही कोई पंडित-पुजारी बैठता है, मगर फिर भी लोग यहां आकर माथा टेकते और मन्नतें मांगते हैं। इस मंदिर का नाम है सगस बावजी मंदिर। सगस बावजी को शास्त्रों में यक्ष कहा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां यक्ष साक्षात रूप से दिखाई देते हैं, जो लोग भटके हुए होते हैं उनको वह रास्ता दिखाते हैं। इसी कारण से लोग दूर-दूर से यहां आते हैं, ताकि उनको सही दिशा प्राप्त हो और वे खुशनुमा जिंदगी जी सकें। यह मंदिर जिले के चिरमोलिया में सड़क किनारे वट वृक्ष के नीचे बना हुआ है।



This unique thing climbs in Sagas Bavji temple सगस बावजी मंदिर में चढ़ती है यह अनोखी चीज

मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाई जाने वाली भेंट बहुत ही अनोखी होती है। यहां भक्त लोग मिठाई और नारियल नहीं, बल्कि भेंट में घड़ी चढ़ाते हैं।

इसके पीछे मान्यता है कि जिनका समय खराब चल रहा होता है या उन पर कोई मुसीबत आई हुई होती है, तो वे लोग यहां आकर घड़ी चढ़ाते हैं, ताकि उनका बुरा समय खत्म हो जाए।



What happens to the clocks offered in Sagas Bavji temple ? क्या होता है सगस बावजी मंदिर में चढ़ाई गई घड़ियों का

जब मंदिर में घड़ियों का अंबार लग जाता है तब उन्हें यहां की नदी में बहा दिया जाता है। कोई भी घड़ियों को नहीं चुराता क्योंकि मान्यता है कि यदि कोई घड़ी चुरा कर ले जाता है, तो उसी समय से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है।



Know what is the special thing about Sagas Bavji Temple जानें क्या है सगस बावजी मंदिर की खास बात

मंदिर की खासियत है कि इसमें कभी ताला भी नहीं लगता। इसके पीछे एक किंवदंती है कि एक बार किसी व्यक्ति ने पांच घड़ियां चुराईं तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने अपनी चोरी की बात लोगों को बताई। बाद में उसने यहां आकर दस घड़ियां चढ़ाईं, तब जाकर उसे दिखाई देने लगा। ऐसी भी मान्यता है कि अगर कोई चीज खो गई हो तो यहां आकर मन्नत मांगने से मिल जाती है।