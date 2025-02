Kemdrum Yoga- आपके जीवन में चल रहे दुख का कारण कहीं केमद्रुम योग तो नहीं !

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 10 Feb, 2025 09:11 AM

Kemdrum Yoga: केमद्रुम योग ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग माना जाता है। यह योग तब बनता है जब चंद्रमा किसी भी भाव में अकेला बैठा होता है और उसके आगे या पीछे के भाव में कोई ग्रह नहीं होता है।

Effects of Kemadrum Yoga केमद्रुम योग के प्रभाव: ज्योतिष के कई विद्वानों द्वारा केमद्रुम योग को दुर्भाग्य का प्रतीक कहा गया है-

“केमद्रुमे भवति पुत्र कलत्र हीनो देशान्तरे ब्रजती दुःखसमाभितप्तः

ज्ञाति प्रमोद निरतो मुखरो कुचैलो नीचः भवति सदा भीतियुतश्चिरायु”



यानी, जिसकी कुंडली में केमद्रुम योग होता है वह पुत्र कलत्र से हीन इधर-उधर भटकने वाला, दुख से अति पीड़ित, बुद्धि और खुशी से हीन, मलिन वस्त्र धारण करने वाला, नीच और कम उम्र वाला होता है।



इस योग के कारण व्यक्ति को मानसिक बीमारी होने की संभावना होती है। व्यक्ति भ्रमित रहता है। सही निर्णय नहीं ले पाता। चंद्रमा के कमजोर होने से पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं। केमद्रुम योग होने से व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस योग के कारण व्यक्ति स्वभाव से शक्की और चिड़चिड़ा हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर खूब उतार-चढ़ाव होते हैं। यह योग कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न में ज्यादा ख़राब होता है।





Mental distress मानसिक परेशानी: केमद्रुम योग वाले व्यक्ति को अक्सर मानसिक परेशानी, चिंता और अवसाद का सामना करना पड़ सकता है।



Economic problems आर्थिक समस्याएं: इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।



Trouble in relationships रिश्तों में परेशानी: केमद्रुम योग वाले व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।



Health problems स्वास्थ्य समस्याएं: इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।



Remedies for Kemadrum Yoga केमद्रुम योग के उपाय:

Shiv puja शिव पूजा: केमद्रुम योग के प्रभाव को कम करने के लिए शिव पूजा करना लाभदायक माना जाता है।

Chanting Mahamrityunjaya Mantra महामृत्युंजय मंत्र का जाप: महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी इस योग के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

Donation दान: दान करने से भी इस योग के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

Wearing a gem रत्न धारण: ज्योतिषी की सलाह से रत्न धारण करने से भी इस योग के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।



यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी योग निश्चित नहीं होता है। केमद्रुम योग के प्रभाव को कम करने के लिए उपरोक्त उपायों के साथ-साथ व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए।



Here are some other important things about Kemadrum Yoga केमद्रुम योग को लेकर यहां कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं:

केमद्रुम योग सभी लोगों के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं होता है।

केमद्रुम योग का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

ज्योतिषी की सलाह लेने से आपको यह जानने में मदद मिल सकती है कि केमद्रुम योग आपके जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकता है और आप इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं।



अंत में, यह कहना उचित होगा कि ज्योतिष शास्त्र एक मार्गदर्शक है, न कि नियति। केमद्रुम योग के प्रभाव से बचने के लिए आप ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए।



