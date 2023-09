Krishna Janmashtami: जन्माष्टमी पर करें ये उपाय, मिलेगी नटखट कान्हा जैसी संतान

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Sep, 2023 11:08 AM

Krishna Janmashtami 2023: श्रीहरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जो कि इस बार 7 सितंबर 2023 को मनाई जा रही है। इस दिन लड्डू गोपाल के भक्त उनके लिए व्रत रखकर विधि-विधान के साथ उनकी पूजा करते हैं। कोई इन्हें अपना आराध्य मानता है तो कोई दोस्त। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कान्हा जी जैसी मनमोहक संतान पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। जिन्हें अगर जन्माष्टमी के दिन कर लिया जाए तो जल्द ही कान्हा जैसी नटखट संतान प्राप्त होती है।

Chant this mantra इस मंत्र का करें जाप: अगर आप भी लड्डू गोपाल की तरह गुणवान संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए।

मंत्र: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।।

Husband and wife should chant this mantra together पति-पत्नी मिलकर करें इस मंत्र का उच्चारण: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों की कुंडली में बुध और गुरु ग्रह कमजोर होते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए पति-पत्नी दोनों को मिलकर तुलसी माला के साथ संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए।

मंत्र: ऊं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत:।।

Offer this thing to Kanha कान्हा को लगाएं इस चीज का भोग: मां यशोदा के नंदलाल को माखन-मिश्री बहुत पसंद है। गुणवान संतान की कामने के लिए उन्हें माखन-मिश्री का भोग लगाएं और उनके जैसी ही संतान की कामना करें। ऐसा करने से नंद के लाल जल्द ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे।

Feed this prasad to a pregnant woman गर्भवती स्त्री को खिलाएं ये प्रसाद : कान्हा जैसी संतान प्राप्त करने की इच्छा हर मां की होती है। अगर इस मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन नंद लाला को लड्डू का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में गर्भवती स्त्री को खिलाएं। बहुत जल्द आपको मिलेगी नटखट कान्हा जैसी संतान।