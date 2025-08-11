Main Menu

  • Krishna Janmashtami 2025: इस जन्माष्टमी राशि अनुसार करें दान, कान्हा जी खुशियों से भरेंगे झोली

Edited By Prachi Sharma,Updated: 11 Aug, 2025 08:05 AM

krishna janmashtami 2025

Krishna Janmashtami 2025: कृष्ण जन्माष्टमी हिन्दू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है, जो भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है।

Krishna Janmashtami 2025: कृष्ण जन्माष्टमी हिन्दू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है, जो भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। वर्ष 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन भक्तजन व्रत, पूजन, झूलों की सजावट, कीर्तन और रात्रि जागरण करके श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि इस दिन व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार दान करे तो उसे विशेष पुण्य और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानें कि किस राशि के लोगों को क्या दान करना चाहिए।

PunjabKesari Krishna Janmashtami 2025

मेष राशि: इस राशि के जातकों के लिए गाय को दान करना शुभ होता है। गाय को दाने के साथ-साथ दूध देना आर्थिक और मानसिक सुख दोनों बढ़ाता है।

वृषभ राशि: इस राशि के लिए चावल, गुड़ या धनुष जैसे वस्तुओं का दान विशेष फलदायी रहता है।

मिथुन राशि: तुलसी का पौधा लगाना या तुलसी के पत्ते दान करना इस राशि के लिए लाभकारी होता है।

कर्क राशि: इस राशि के जातक भगवान विष्णु की पूजा के साथ पीले वस्त्र या वस्तुएं दान करें।

सिंह राशि: इस राशि के लिए पीले रंग के वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है।

कन्या राशि: कन्या राशि वाले तुलसी की माला या धार्मिक पुस्तकों का दान करें।

PunjabKesari Krishna Janmashtami 2025

तुला राशि: तुला राशि के लिए गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का दान लाभकारी होता है।

वृश्चिक राशि: इस राशि के जातक जलपान के लिए सामग्री या तिल का दान करें।

धनु राशि: धनु राशि वाले कंबल या गर्म वस्त्र दान करें, जो सर्दियों में जरूरतमंदों के लिए वरदान होगा।

मकर राशि: मकर राशि के लिए दाल, चावल या अनाज का दान उत्तम माना जाता है।

कुंभ राशि: इस राशि के जातक पौधे लगाएं या बीज दान करें, जिससे जीवन में हरियाली और समृद्धि आए।

मीन राशि: मीन राशि के लिए दही, दूध या फल का दान लाभकारी होता है।

PunjabKesari Krishna Janmashtami 2025

