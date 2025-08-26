लव राशिफल 27 अगस्त - रिम-झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज बिखरती लव लाइफ में साथी का इश्क में नमक डालना, रोमांस को मसालेदार बनाएगा। सिंगल को

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज बिखरती लव लाइफ में साथी का इश्क में नमक डालना, रोमांस को मसालेदार बनाएगा। सिंगल को अपने हनीमून पीरियड की यादें ताजा होंगी।



वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज आपको लगेगा रिश्ता रूटीन बनने लगा है। साथी कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाकर खूब मजा देंगे। सिंगल को क्रश से कॉम्प्लिमेंट मिल सकता है।



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज अपने रिश्ते को लजीज बनाने के लिए साथी कुछ मजेदार ट्राई करेंगे। जिससे आपके संबंधों का जायका और बढ़ जाएगा। सिंगल को किसी से लगाव महसूस होगा।



कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज आपको महसूस होगा रिश्ता समय के साथ बोरिंग हो रहा है लेकिन साथी अपनेपन की मिठास रिश्ते में घोलेंगे। सिंगल फिल्मी रोमांस वाले अंदाज में क्रश से फ्लर्ट करेंगे।



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज किसी तीसरे की वजह से सालों के रिश्ते में दरार पैदा होने की संभावना है। लव लाइफ में तनाव बना रहेगा। सिंगल अपने क्रश के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर सकते हैं।



कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज साथी के साथ रोमांटिक बातें करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में पार्टनर आज पूरे मूड में रहेंगे। सिंगल क्रश को निहारते रहेंगे।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज अपने रिश्ते और रिश्तेदारों में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। तभी साथी प्यार की चाशनी से लव लाइफ को सींचेंगे। सिंगल का एक्स को लेकर तनाव बना रहेगा।



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज पार्टनर से कोई स्पेशल तोहफा मिलने की संभावना है। शादीशुदा लोग परिवार के साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाएंगे। सिंगल का मन क्रश की बातों से दुखी हो सकता है।



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज साथी की बांहों में खोए रहने का मन करेगा पर कुछ शारीरिक समस्याओं के कारण रोमांस करने में असमर्थ रहेंगे। सिंगल क्रश को दूर से देखकर ही खुश हो जाएंगे।



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज रोमांस और रोमांच का तड़का आपकी लव लाइफ को नए मुकाम पर ले जाएगा। सिंगल को फील होगा प्यार से हर काम आसान होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा।



कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज साथी रोमांस का मजा लेने के लिए किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। सिंगल अपना प्यार हासिल करने में कामयाब होंगे।



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज साथी के साथ रोमांस के पल बिताने की हर संभव कोशिश करेंगे पर काम की व्यस्तता के कारण कर नहीं पाएंगे। सिंगल क्रश की एक झलक देखकर खुशी से झूम उठेंगे।