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Makar Rashifal 12 April : 12 अप्रैल को मकर राशि वालों के अधूरे सपने होंगे पूरे, जानें आज का शुभ अंक और रंग

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 03:31 AM

makar rashifal 12 april

मकर राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है। शनि देव की प्रधानता वाली इस राशि के लिए आज सितारों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके वे काम जो लंबे समय से अटके हुए थे या जिन्हें आप केवल 'सपना' मान रहे थे, अब हकीकत में...

Makar Rashifal 12 April : मकर राशि के जातकों के लिए 12 अप्रैल 2026 का दिन उम्मीदों की नई किरण लेकर आया है। शनि देव की प्रधानता वाली इस राशि के लिए आज सितारों की स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके वे काम जो लंबे समय से अटके हुए थे या जिन्हें आप केवल 'सपना' मान रहे थे, अब हकीकत में बदलने की ओर बढ़ेंगे।

 सपनों का साकार होना: मेहनत का फल
आज का दिन आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण देगा। यदि आप किसी खास लक्ष्य, जैसे घर खरीदना, विदेश यात्रा या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो आज उस दिशा में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि आज भाग्य का साथ मिलने से आपके 'अधूरे सपने' पूरे होने का समय आ गया है।

करियर और कार्यक्षेत्र
ऑफिस में आपकी Disciplined Style की सराहना होगी। अधिकारी आपके सुझावों को महत्व देंगे, जिससे आपको भविष्य में पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। बिजनेस में विस्तार की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क होगा, जो आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है। साझेदारी के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज आप काफी मजबूत महसूस करेंगे। अचानक से कहीं से पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। निवेश के मामले में आज का दिन संतुलित है; लंबी अवधि के निवेश (Long-term Investment) आपको भविष्य में बड़ा लाभ देंगे। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा।

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लव लाइफ और परिवार
परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आपकी मानसिक चिंता कम होगी। पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में परिपक्वता आएगी। आप दोनों भविष्य की गंभीर योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है।

सेहत और ऊर्जा
सेहत के मामले में आज आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि, काम के अधिक बोझ के कारण पैरों में दर्द या थकान हो सकती है। योग और सुबह की सैर आपके लिए चमत्कारी साबित होगी।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 4 और 8

शुभ रंग : गहरा नीला और काला

आज का विशेष उपाय 
अपने दिन को और अधिक सफल बनाने के लिए आज शाम के समय शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही, "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें। किसी गरीब को काले तिल या कंबल का दान करना आपके संघर्षों को कम करेगा और सफलता के मार्ग खोलेगा।

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