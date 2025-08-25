Mangalwar Special: इन कार्यों से मंगलवार को करें तौबा नहीं तो हनुमान जी हो सकते हैं रुष्ट

Mangalwar Special: हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है, और मंगलवार को विशेष रूप से शक्ति और साहस के देवता हनुमान जी को समर्पित है। यह दिन हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत शुभ और खास माना जाता है।

Mangalwar Special: हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है, और मंगलवार को विशेष रूप से शक्ति और साहस के देवता हनुमान जी को समर्पित है। यह दिन हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत शुभ और खास माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग मंगलवार के दिन सच्चे मन से और पूरे विधि-विधान के साथ बजरंगबली की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। उनकी मन की हर मुराद पूरी होती है और जीवन में आने वाली हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को कुछ विशेष कार्य वर्जित माने गए हैं। इस दिन अगर कुछ नियमों का पालन न किया जाए, तो जीवन में नकारात्मकता, बाधाएं और आर्थिक संकट आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए।





बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को बाल या दाढ़ी कटवाना अशुभ माना जाता है। इससे हनुमान जी की कृपा में बाधा आती है और पारिवारिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं।



मांस-मदिरा का सेवन

यह दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, जो ब्रह्मचारी हैं। इस दिन मांस-मदिरा का सेवन करने से मानसिक अशांति और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है।



भोजन में तामसिक चीजों का सेवन

जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस आदि का सेवन मंगलवार को करने से मन अशुद्ध होता है और आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है। हो सके तो इस दिन इन चीजों का सेवन करने से परहेज करें।





उधार लेना या देना

मंगलवार को लिया गया उधार जल्दी चुकता नहीं होता और आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इस दिन उधार देने से धन वापसी में रुकावटें आती हैं।



कपड़े या झाड़ू खरीदना

यह माना जाता है कि मंगलवार को झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी का अपमान होता है और दरिद्रता आती है। ऐसे ही नए कपड़े खरीदने से भी घर-परिवार में अशांति बनी रह सकती है।



नए कार्य की शुरुआत

अगर कोई नया व्यवसाय, यात्रा या बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हो, तो मंगलवार का दिन टालना बेहतर होता है। यह दिन अधिकतर कर्ज और विवाद को दर्शाता है।