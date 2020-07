Significance of Mangala Gauri Vrat: व्रत का महत्व- यह व्रत विशेष रूप से अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है इसलिए माता को सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने का विधान भी है। इस व्रत को बहुत विधि पूर्वक किया जाना चाहिए और प्रात: काल दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन कर मंगला गौरी व्रत एवं पूजा का संकल्प लेना चाहिए। घर में बने मंदिर में मां मंगला गौरी की तस्वीर या मूर्ति को लाल वस्त्र बिछाकर एक चौकी पर स्थापित करना चाहिए और पुष्प, अक्षत, गंध , धूप, दीप आदि से उसका पूजन करना चाहिए। मंगला गौरी कथा का पाठ भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 5 वर्ष तक मंगला गौरी व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करने का विशेष फल मिलता है। गुरमीत बेदी gurmitbedi@gmail.com

Stories You May Like