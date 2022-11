Astro Tips: ‘वैवाहिक सुख’ में बाधाएं दूर करने के अचूक उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Nov, 2022 09:13 AM

कुंडली में सातवें भाव का जो स्वामी ग्रह है उस ग्रह के यंत्र के समक्ष ग्रह मंत्र का जप करना चाहिए। जैसे कि यदि कुंडली में लग्न भाव में मेष है तो सातवें भाव में तुला हुआ और तुला का स्वामी

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Which Graha is responsible for happy married life: कुंडली में सातवें भाव का जो स्वामी ग्रह है उस ग्रह के यंत्र के समक्ष ग्रह मंत्र का जप करना चाहिए। जैसे कि यदि कुंडली में लग्न भाव में मेष है तो सातवें भाव में तुला हुआ और तुला का स्वामी ग्रह हुआ शुक्र। अत: शुक्र ग्रह के यंत्र के समक्ष शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए। विभिन्न ग्रहों के मंत्रों का जाप निम्रलिखित मालाओं से करना चाहिए:

सूर्य : लाल अकीक अथवा लाल चंदन की माला।

चंद्रमा : मोती की माला।

मंगल : मूंगा की माला।

बुध : हरे अकीक की माला।

गुरु : हल्दी की माला

शुक्र : स्फटिक की माला।

शनि : रुद्राक्ष की माला।

Which planet causes problems in marriage: वैवाहिक सुख में उत्पन्न बाधा को शांत करने के लिए कुंडली के सप्तमेश से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सप्तमेश से संबंधित दान की वस्तुएं निम्रलिखित हैं :

सूर्य : गेहूं , गुड़, चंदन, लाल वस्त्र।

चंद्रमा : चावल, चांदी, श्वेत वस्त्र।

मंगल : गेहूं, गुड़, ताम्बा, लाल वस्त्र।

बुध : मूंग, कस्तूरी, कांसा, हरा वस्त्र

गुरु : चने की दाल, हल्दी, पीला वस्त्र।

शुक्र : चावल, चांदी, घी, श्वेत वस्त्र।

शनि : उड़द, तिल, तेल, काले वस्त्र।

How to get married soon remedies: अभिलाषी बालक-बालिका को चाहिए कि वह अपने बदन पर कम से कम एक पीला वस्त्र सदैव धारण करें। ऐसा करने से उसका शीघ्र विवाह संभव होता है।

जन्म कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी ग्रह से संबंधित वार का उपवास करें। जैसे सूर्य के लिए रविवार, चंद्रमा के लिए सोमवार, मंगल के लिए मंगलवार, बुध के लिए बुधवार, गुरु के लिए गुरुवार, शुक्र के लिए शुक्रवार तथा शनि के लिए शनिवार का उपवास करना चाहिए।

यदि अविवाहित हैं यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो उपरोक्त उपायों को अपनाकर निश्चय ही आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंध पाएंगे। अत: देर किस बात की, आज ही इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं और मनचाहा जीवनसाथी पाएं।

Marriage remedies for girl: विवाह योग्य कन्या को किसी अन्य कन्या के विवाह के समय, विवाह के पश्चात वधू की खाली की हुई कुर्सी पर चुपके से कुछ समय के लिए बैठाना चाहिए। वधू द्वारा उतारी गई कोई माला भी हो सके तो चतुराई से कुछ समय के लिए धारण कर लेनी चाहिए। इससे कन्या के शीघ्र विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

How can I overcome my marital problems: दंपतियों को ब्ल्यू टोपाज रत्न धारण करने से वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। कन्या के परिजन जब वर ढूंढने के लिए या वर पक्ष से बात तय करने के लिए घर से बाहर जाएं तो उस अवधि में (अर्थत बाहर निकलने के समय के कुछ पूर्व समय से लेकर उनके लौटकर आ जाने के समय तक) कन्या अपने केशों को खोलकर रखे न तो जूड़ा बांधे और न ही चोटी बनाए।

यदि वैवाहिक सुख में अल्पता का अनुभव करने वाले वर और वधू गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें तो इस अल्पता से मुक्ति मिल सकती है।