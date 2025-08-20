Main Menu

Market Astrology (20 से 26 अगस्त तक): आने वाले सप्ताह में सितारों का मार्कीट पर प्रभाव

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Aug, 2025 07:06 AM

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Market Astrology: आलोच्य सप्ताह (20 से 26 अगस्त तक) के प्रारंभिक हिस्से से शुक्र का कर्क राशि पर प्रवेश इफैक्टिव होगा तथा ग्रह योग में भी फेरबदल करेगा। टूटते-बनते ग्रह योग के कारण मार्कीट एक रुख के प्रभाव में भी चल सकती है। बुध तथा शुक्र का नक्षत्र पर स्थिति बदलना तथा शनैश्चरी अमावस का पड़ना भी जोरदार उठापटक के सूचक हैं, इसलिए व्यापारियों को लिमिट में काम करना चाहिए ताकि वे किसी रिस्क में न फंस जाए।

चूंकि यह सप्ताह काफी इंपोर्टैंट होगा इसलिए 21 अगस्त के रुख को देख कर ही आगे काम का प्रोग्राम तय करना सही रहेगा। वैसे 21 अगस्त के लिए किसी अच्छे समय पर लगे एक तरफे लाभ दे सकते हैं। बीच में 22 अगस्त घटा-बढ़ी तथा 25 अगस्त मजबूती के रिएक्शन आने की आशा।

तेल सोया, तेल मूंगफली, सरसों, अलसी, तोरिया, तिल, तेल, बिनौला, अरंडी, खल, सींगदाना, मेंथा, पिपरामैंट, अन्य तेल पदार्थों एवं वनस्पति इत्यादि में 21 अगस्त खुलते बाजार रेट जिस रुख में चल पड़े, वही रुख आगे पक्का समझें, बीच में 22 को घटाबढ़ी तथा 25 अगस्त मजबूती का रिएक्शन आएगा। कॉटन, पटसन, रुई, कपास, सन्न, सूत, सिल्क, स्टैपल, ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े तथा यार्न इत्यादि में 21 अगस्त को बने रुख के मुताबिक आगे काम करें। शेयर मार्कीट में 21 अगस्त को यदि रेट टूट जाएं तो समझें कि मंदा आगे चलता जाएगा, किंतु यदि उस दिन रेट जम्प कर जाएं तो फिर तेजी का काम करना ठीक रहेगा। बीच में 22 अगस्त, 25 अगस्त बाजार में उठापटक होती रहेगी।

सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य पत्थरों, बहुमूल्य धातुओं में 20 अगस्त मजबूती, किंतु 21 अगस्त के बाजार पर नजर रखें। 21 अगस्त खुलते बाजार रेट जिस रुख में चलने लग पड़ें, ख्याल है कि वही रुख सप्ताह भर बना रहेगा। बीच में 22 अगस्त घटा-बढ़ी, जबकि 25 अगस्त मजबूती का रिएक्शन। गुड़, चीनी, शक्कर तथा अन्य मीठी रसदार वस्तुओं एवं मिश्री इत्यादि में किसी भी रुख में स्टैबिलिटी का अभाव नजर आएगा।

गेहूं, गवारा, मटर, मक्की, चने, जौ, बाजरा, अरहर, मूंग, मास तथा अन्य अनाज पदार्थों में 21 अगस्त के रुख को देखकर आगे काम करें। बीच में 22 तथा 25 अगस्त उठा-पटक होती रहेगी। हाजिर मार्कीट में खरीददार तथा बिकवाल दोनों ही काम करने से संकोच करेंगे, इस कारण मार्कीट में सुस्ती तथा खामोशी बनी रहेगी। वैसे 21 अगस्त को कुछ हलचल जरूर दिखेगी।

