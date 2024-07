Masik Shivratri 2024: आज इस तरह करें महादेव की पूजा, वैवाहिक जीवन पर नहीं आएगी कोई आंच

Edited By Prachi Sharma,Updated: 04 Jul, 2024 07:46 AM

पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और आज 4 जुलाई को ये व्रत रखा जा रहा है। आज के दिन विधि-विधान के

Masik Shivratri 2024: पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और आज 4 जुलाई को ये व्रत रखा जा रहा है। आज के दिन विधि-विधान के साथ भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन की गई पूजा-अर्चना आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने का काम करती है। इसके अलावा जो कुंवारी कन्या मनचाहा पर पाना चाहती है, उसे आज के दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज के लिए कुछ विशेष उपाय:

Offer this thing to Lord Shiva भगवान शिव को लगाएं इस चीज का भोग

आज के दिन यदि आप देवों के देव महादेव को खीर और मालपुए का भोग लगाते हैं तो जीवन की समस्याएं खत्म होने में बिलकुल भी देर नहीं लगती है।

यदि पार्टनर के साथ बात-बात पर लड़ाई होती रहती है तो आज के दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। जीवन की खटास को दूर करने के लिए ये उपाय सबसे मददगार है।

Place this picture in this direction इस दिशा में लगाएं ये तस्वीर

प्रेम संबंधों में मिठास को बरकरार रखने के लिए विशेष तौर पर आज के दिन भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की सफेद संगमरमर से बनी प्रतिमा घर के पूर्व डिश की तरफ स्थापित करें। ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। स्थापित करने के बाद व्यक्ति को जय शिव जय शिव मैया पार्वती का जाप अवश्य करना चाहिए।

Offer water to Shivling शिवलिंग पर चढ़ाएं जल

घर-परिवार में खुशियों को बरकरार रखने के लिए भगवान शिव की पूजा करना बताया गया है। जो व्यक्ति रोज जल नहीं चढ़ा पाता है, उसे आज के दिन शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पार्टनर और आपका प्रेम हमेशा बरकरार रहता है।

शिव स्तुति मंत्र का करें जाप: ये मंत्र आपके जीवन में मानसिक शांति और संतोष को बढ़ाता है। कम से कम 21 या 31 बार इसका जाप करें -

द: स्वप्नदु: शकुन दुर्गतिदौर्मनस्य, दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सहदुर्यशांसि।

उत्पाततापविषभीतिमसद्रहार्ति, व्याधीश्चनाशयतुमे जगतातमीशः।।