Masik Shivratri: मासिक शिवरात्रि पर राशि अनुसार ये उपाय करने से सभी इच्छाएं हो सकती हैं पूरी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Aug, 2025 03:23 PM

Bhadrapada Maas Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। उससे एक दिन पहले प्रदोष व्रत रखा जाता है। भाद्रपद मास की शिवरात्रि का व्रत और भगवान शिव की आराधना करने से शांति, सुरक्षा, सौभाग्य और आरोग्य की...

Bhadrapada Maas Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। उससे एक दिन पहले प्रदोष व्रत रखा जाता है। भाद्रपद मास की शिवरात्रि का व्रत और भगवान शिव की आराधना करने से शांति, सुरक्षा, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और आस्था से इस व्रत को करने से जाने-अनजाने हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त राशि अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं, जिन्हें करने से सभी इच्छाएं हो सकती हैं पूरी।

PunjabKesari Masik Shivratri
Do these remedies according to your zodiac sign on monthly Shivratri मासिक शिवरात्रि पर राशि अनुसार करें ये उपाय-
मेष- धन-लाभ के लिए भगवान शिव को मिश्री का भोग लगा कर शं शंकराय नम: मन्त्र का जाप करें।

वृष- परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग पर गंगाजल में दूध मिलाकर चढ़ाएं और ॐ मंत्र का जाप करें।

PunjabKesari Masik Shivratri
मिथुन- अध्ययन संबंधित किसी भी समस्या का हल चाहते हैं तो शिव चालीसा का पाठ करें और चंदन का टीका लगाएं।

कर्क- घर-परिवार में सुख-समृद्धि के लिए शिवलिंग पर दही और शहद मिलाकर चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें- आं शं शंकराय मम सकल जन्मान्तरार्जित पाप विध्वंसनाय 

PunjabKesari Masik Shivratri
सिंह- अपने दुश्मनों को मात देने के लिए शिवलिंग पर घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें- ऊँ शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ऊँ

कन्या-  अपने क्रोध को कंट्रोल करने के लिए शिव मंदिर में पंचामृत चढ़ाएं।

PunjabKesari Masik Shivratri
तुला- धन और वैभव में वृद्ध करना चाहते हैं तो शिवलिंग को गंगा जल से स्नान करवाकर इस मंत्र का जाप करें- नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै न काराय नम:शिवाय 

वृश्चिक- सक्सेस पाने के लिए भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाकर सफेद फूल चढ़ाएं।  

PunjabKesari Masik Shivratri
धनु- परेशानी दूर करने के लिए शिव मंदिर में चावल का दान करें और इस मंत्र का जाप करें- यक्षस्वरुपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै य कराय नम: शिवाय 

मकर- बच्चों से चल रहे मनमुटाव को दूर करने के लिए शिवलिंग पर नारियल चढ़ाएं।

PunjabKesari Masik Shivratri

कुंभ- अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर शहद और इत्र अर्पित कर इस मंत्र का जाप करें- श्री नीलकंण्ठाय वृष ध्वजाय तस्मैं शि काराय नम: शिवाय। 

मीन- अपनी इनकम बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाकर इस मंत्र का जाप करें- घगघगघग ज्वलल्लाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रति: प्रतिक्षण मम

PunjabKesari Masik Shivratri

