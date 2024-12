Personal Year No.3 वालों के लिए  ज्ञान और धन की बरसात का साल, संतान को लेकर भी मिलेगी खुशखबरी

हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्म की तिथि होती है उसके मुताबिक उसका नंबर अलग होता है। साल 2025 उसका नंबर अलग है यह यूनिवर्सल नंबर हो जाएगा।

3 Mulank 2025 Horoscope: हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्म की तिथि होती है उसके मुताबिक उसका नंबर अलग होता है। साल 2025 उसका नंबर अलग है यह यूनिवर्सल नंबर हो जाएगा। आपके नाम का नंबर अलग होगा तो आपके नाम के मुताबिक 2025 में आपके लिए कौन सा अंक निकलता है, उसके मुताबिक आपकी लाइफ चलती है। मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आपका नंबर एक ही निकलता है लेकिन यदि आप 25 को पैदा हुए हैं और आपका नंबर सात निकलेगा। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है तो यह नंबर पांच निकलेगा। यह आपका मूलांक है अब इसका एक फार्मूला होता है। 2025 का जब मूलांक निकालेंगे तो 2025 का अंक निकलता है 9। साल का अंक निकालने का एक अलग फार्मूला होता है। यदि आपका जन्म 8 मार्च को हुआ है तो आपका साल का नंबर निकलता है 2। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को हुआ है तो यह नंबर पांच निकलेगा। ये आपका मूलांक है। अब इसका एक फार्मूला होता है 2025 का जब मूलांक निकालेंगे तो 2025 का मूलांक मिकलेगा 9। इसके निकलने के बाद अपना पर्सनल नंबर निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ को अपने पर्सनल नंबर के साथ जोड़ना होगा।

2025 को जब जोड़ते हैं तो नौ नंबर बनता है। नौ नंबर का मतलब है एनर्जी, बहुत ज्यादा पावर आ जाना। नौ नंबर मंगल का नंबर है। 2024 बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा क्योंकि 2024 आठ नंबर शनि का नंबर था शनि के नंबर के प्रभाव के कारण ही दुनियां में बहुत हलचल देखने को मिली। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी इनोवेशन होती हुई नजर आएंगी। ये इनोवेशन डिफेंस, मेडिकल के सेक्टर में ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन ऐसे एरियाज में ज्यादा हो सकती है जहां पर मेटल की इवॉल्वमेंट है। 2025 में जहां-जहां मंगल आ जाएगा, इवॉल्वमेंट हो जाएगा। नौ नंबर का प्रभाव दुनिया भर में नजर आएगा। मंगल बहुत एनर्जी का भी कारक है लेकिन मंगल बहुत ज्यादा दंगल भी करवाता है। मंगल खेल-कूद को भी रिप्रेजेंट करता है। 2025 नॉर्मल साल नहीं है, कंफ्लेक्स चलती रहेंगी, लोग सड़कों पर आएंगे। प्राकृतिक तौर पर अग्निकांड बड़े हो सकते हैं और यह सारा कुछ मंगल के कारण होगा और नंबर जो नौ है उसके कारण होगा।

How to find out your personal year number कैसे जानें अपना पर्सनल ईयर नंबर

आपके जन्म की तिथि, जन्म का महीना और यूनिवर्सल नंबर इनको जोड़कर आपका पर्सनल नंबर निकलेगा और यदि आपका पर्सनल नंबर निकलता है तीन। जो तीन नंबर है वो गुरु का नंबर है, यह ज्ञान का नंबर है। आप बहुत सारी नई चीजें देखते हो सीखते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए यदि नंबर तीन निकला है तो एजुकेशन से संबंधित एरियाज में आप को बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिलने वाली है। आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीमें एडमिशन पाने में सफल हो सकते हैं। जो लोग कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं, जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये नंबर गुरु का नंबर है। गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु आपकी नॉलेज में बहुत वृद्धि करेंगे। यह ज्ञान आपके लिए नया साल बहुत सारी नॉलेज लेकर आने वाला है, बहुत सारा ज्ञान लेकर आने वाला है। आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में बढ़ गया तो धार्मिक यात्राएं बहुत हो सकती है। इस साल में यदि आपका नंबर तीन है शिर्डी, गंगा जी, हरिद्वार जा सकते हैं। पर्सनल ईयर नंबर तीन निकला है तो आपके लिए यह ज्ञान की वर्षा का साल है। गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु संतान के कारक है, गुरु धन के कारक है। यह साल आपको धन भी देकर जाएगा। पंचम के कारक गुरु हैं, पंचम से संतान आती है।यदि आप मैरिड हैं आप संतान के लिए वेट कर रहे हैं तो घर में संतान भी आएगी। यदि आपका रिश्ता नहीं हुआ है तो हो सकता है लाइफ में आपकी कोई आ भी जाए। पंचम गुरु का भाव है, प्रमोशन होती हुई आपको नजर आएगी क्योंकि 11थ भाव के कारक भी गुरु हैं। तीन नंबर गुरु का ही नंबर है तो तीन नंबर वालों के लिए ये ज्ञान का भी साल है, ये संतान का भी साल है।

ये आपके लिए पैसे बनाने का भी साल है आपकी प्रमोशन का भी साल है। यदि आपका मूलांक 6 है ये शुक्र का मूलांक होता है यदि आपका नंबर मूलांक आठ है ये शनि का मूलांक होता है। आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े। 2025 में 6 मूलांक और 8 मूलांक वालों को खासतौर पर मंगल के लिए भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत परेशानी हो लेकिन इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

6, 8 वालों को खास तौर पर सावधान रहना पड़ेगा। ज्ञान के स्तर के ऊपर नॉलेज के स्तर के ऊपर संतान हो सकती है। साल 2025 में यदि आपका मूलांक 1, 2, 3, 5 है यदि आपको लगता है कि सफलता नहीं मिल रही है तो साल ये उपाय करें-

ॐ बृं बृहस्पतये नमः का जप करें।

इसके अलावा आप पुखराज धारण कर सकते हैं।

गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।

