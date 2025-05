Powerful Remedies For Weak Mercury: बुध दोष से मुक्ति के लिए बुधवार के दिन करें ये उपाय, मिलेगा लाभ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 May, 2025 12:19 PM

Best remedies of Mercury: ज्योतिष शास्त्र में ग्रह दोष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस जातक की कुंडली में ग्रह दोष होता है, उसे कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब में बुध दोष को बहुत नकारात्मक माना जाता है। आपको बता दें कि जिस जातक की कुंडली में बुध ग्रह उच्च स्थिति में नहीं होते हैं, इस स्थिति में जातक को बुध दोष का सामना करना पड़ता है। इस दोष के कारण जातक को आत्मविश्वास में कमी, बालों का रोग, त्वचा संबंधित रोग इत्यादि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

Remedies To Be Done On Wednesday: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति को वाणी की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध देव से वाणी के स्वामी भी माने जाते हैं। हालांकि बुध दोष के विषय में जातकों को अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बुध देव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक बुधवार के दिन जातक कुछ आसान उपाय करके इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं-

Effect of Mercury on a person's life बुध ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव

ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बुध युवराज ग्रह माने जाते हैं। साथ ही यह कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं और मजबूत स्थिति में होने से जातक की बुद्धि तेज होती है। जिस जातक की कुंडली में बुध उच्च स्थान पर होते हैं, उसे आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। वहीं जो लोग बुध दोष से प्रभावित होते हैं, उन्हें इन्हीं क्षेत्रों में हानि का सामना करना पड़ता है।

Do this remedy on Wednesday बुधवार के दिन करें यह उपाय

बुध देव को प्रसन्न करने के लिए जातक को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बुध दोष दूर हो जाता है, साथ ही इस दिन गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। इन कार्यों को करने से बुध देव प्रसन्न होते हैं।

You will get benefit from charity and meditation दान और ध्यान से मिलेगा लाभ

ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करने से या इसका हलवा बनाकर सेवन करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। साथ ही जातक को इस ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष विद्वान यह भी बताते हैं कि बुधवार के दिन बुध देव के बीज मंत्र 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम:' का जाप करने से भी कुंडली में यह ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। इसके साथ बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू और दूर्वा चढ़ाने से भी यह लाभ मिलता है।

Worship Lord Vishnu करें भगवान विष्णु की उपासना

शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बुधवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से भी बुध ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और धूप-दीप जलाकर इस दोष से निवारण के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं।

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड राष्ट्रीय गौरव रत्न से विभूषित

पंडित सुधांशु तिवारी

9005804317