Puri temple plans to reopen Ratna Bhandar: 46 साल बाद खुलेंगे जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार, चाबी न मिली तो टूटेगा ताला

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 10 Jul, 2024 08:36 AM

पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का खजाना भंडार यानी जहां मंदिर के बहुमूल्य रत्न रखे गए हैं, वे 46 साल बाद ओडिशा सरकार ने 14 जुलाई को खोलने का ऐलान क‍िया गया है। हाई लेवल कमेटी मंदिर के अंदर रखे

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Opening of Ratna Bhandar of Shree Jagannath Temple: पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का खजाना भंडार यानी जहां मंदिर के बहुमूल्य रत्न रखे गए हैं, वे 46 साल बाद ओडिशा सरकार ने 14 जुलाई को खोलने का ऐलान क‍िया गया है। हाई लेवल कमेटी मंदिर के अंदर रखे गए खजाने की जांच कर बहुमूल्य रत्नों की लिस्ट बनाकर सरकार को देगी। इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिस्वनाथ रथ ने मंगलवार को अन्‍य सदस्‍यों के साथ बैठक में यह बात कही। आंतरिक रत्न भंडार खोलने का सर्वसम्मति से फैसला हुआ। जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है।

Shani Transit 2025: मेष राशि के जातक जानें, शनि साढ़े साती की पहली ढैय्या में क्या-क्या बदलेगा ?

Ashadha Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी पर करें ये अचूक उपाय, गरीबी भागेगी कोसों दूर

लव राशिफल 10 जुलाई - आप जो इस तरह से तड़पायेंगे, ऐसे आलम में पागल हो जायेंगे

Tarot Card Rashifal (10th july): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

आज का पंचांग- 10 जुलाई, 2024

Chaturmas: 4 महीने तक करें इन नियमों का पालन, दैवीय शक्तियों से बनने लगेंगे सभी बिगड़े काम

Guru Purnima: पौराणिक ग्रंथों से जानें कैसे हुआ गुरु पूर्णिमा का आरंभ

Sawan: सावन माह में किए गए ये 5 काम, नहीं होने देंगे आपकी झोली को कभी खाली

आज का राशिफल 10 जुलाई, 2024- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

आज जिनका जन्मदिन है, जानें कैसा रहेगा आने वाला साल

Market Astrology (10 जुलाई से 16 जुलाई तक): आने वाले सप्ताह में सितारों का मार्कीट पर प्रभाव

इस तरह करें वास्तु देवता को प्रसन्न, घर में आएंगी मां लक्ष्मी

Devshayani Ekadashi: इस दिन मनाई जाएगी देवशयनी एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Accounts will be prepared after 46 years 46 साल बाद तैयार होगा लेखा-जोखा

मंदिर के रत्न भंडार में 12वीं शताब्दी के बहुमूल्य आभूषण हैं। जो लंबे समय से भक्तों और राजाओं द्वारा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को भेंट किए गए। यह रत्न भंडार मंदिर के काफी अंदर स्थित है और इसमें दो कमरे हैं आंतरिक कक्ष और बाहरी कक्ष।

जब जगन्नाथ जी और उनके भाई-बहन के सुंदर स्वरूपों को स्वर्ण पोशाक पहनानी होती है, तो बाहरी कक्ष खोला जाता है। प्रत्येक वर्ष जगन्‍नाथ यात्रा के दौरान यह एक प्रमुख अनुष्ठान होता है। केवल प्रमुख त्योहारों के दौरान ही इस कक्ष के द्वार खुलते हैं। 2024 से पहले 1978 में रत्न भंडार में जमा खजाने की सूची तैयार की गई थी लेकिन जब 1985 में इसे पुन खोला गया तो कोई भी नई सूची नहीं बनाई गई थी।

BJP fulfilled its promise बीजेपी ने किया वादे को पूरा

12वीं सदी के नियमों के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। इसका प्रस्ताव मंदिर प्रबंध समिति के द्वारा आता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और रत्न भंडार खोलने का वादा किया था। सरकार बनते ही बीजेपी ने इस वादे को पूरा करने का काम क‍िया।

The lock of the Ratna Bhandar of Jagannath temple can be broken टूट सकता है जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का ताला

हाई लेवल कमेटी मंदिर के अध्यक्ष बिस्वनाथ रथ ने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक को रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी देने को कहा गया था लेकिन उन्होंने नहीं दी। मंदिर प्रशासन हाल ही में हुई जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन में व्यस्त था। अब 14 जुलाई को समिति को चाबी जमा करने के लिए कहा गया है। ये भी निर्णय हुआ है कि अगर डुप्लीकेट चाबी काम न कर सकी तो ताला तोड़कर रत्न भंडार के द्वार खोले जाएंगे। आभूषणों की ल‍िस्‍ट बनाने और रत्न भंडार की मरम्मत के लिए भी आवश्यक एसओपी पर भी चर्चा हुई है।