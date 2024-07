Sawan: सावन माह में किए गए ये 5 काम, नहीं होने देंगे आपकी झोली को कभी खाली

सावन के महीने का आगमन हो चुका है और देखते ही देखते थोड़े दिनों बाद ये माह खत्म हो जाएगा। ऐसे में महादेव के भक्त उनको खुश करने

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Sawan 2024: सावन के महीने का आगमन हो चुका है और देखते ही देखते थोड़े दिनों बाद ये माह खत्म हो जाएगा। ऐसे में महादेव के भक्त उनको खुश करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सावन के माह का हर एक दिन खास होता है। मान्यता है कि किसी भी दिन अगर महादेव के उपाय कर लिए जाएं तो सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर आपने भोलेनाथ को खुश करने के लिए अभी तक कोई भी उपाय नहीं किया है तो मौका अभी हाथ से निकला नहीं है। आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे आसान और अचूक उपाय, जिन्हें श्रावण माह के दौरान किसी भी दिन किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं, कौन से हैं वो उपाय-

Must do this work in the month of Sawan सावन माह में जरूर करें ये काम

Chant Mahamrityunjaya Mantra महामृत्युंजय मंत्र का करें जाप:

शास्त्रों में महामृत्युंजय मंत्र को बहुत ही लाभकारी बताया गया है। इससे जुड़े लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जाने-अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है।



Recite Tandav Strot तांडव स्त्रोत का करें पाठ

सावन माह के दौरान तांडव स्त्रोत का पाठ करने से समाज में मान-सम्मान बना रहता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती। ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करना ज्यादा लाभकारी बताया गया है।



Plant Shami plant at home घर में लगाएं शमी का पौधा

वास्तु शास्त्र के मुताबिक शमी का पौधा महादेव को प्रिय है। इसे घर में लगाने से सुख-समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर घर में वास्तु दोषों का सामना करना पड़ रहा हो तो इसे लगाने से वो भी दूर हो जाते हैं। हो सके तो इसे मुख्य द्वार पर लगा लें।



Wear rudraksha रुद्राक्ष करें धारण

रुद्राक्ष धारण करने से महादेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है और इसके अलावा और भी आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। जिस व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता हो तो उसे ये धारण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है। वैसे तो इसे कभी भी धारण किया जा सकता है लेकिन अगर श्रावण माह में इसे पहन लिए जाए तो ज्यादा जल्दी परिणाम देखने को मिलते हैं।



Worship the belpatra tree बेलपत्र के पेड़ की पूजा करें

शिवपुराण के अनुसार अगर महादेव का जल्द से जल्द आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह बेल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक जलाएं। ऐसा करने से सभी कष्टों से निजात मिलता है। इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन उपवास हो उस दिन बेलपत्र को न तोड़ें। शिवलिंग पर इसे चढ़ाने के लिए एक दिन पहले ही इसे तोड़ कर रख लें।