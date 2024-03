Rahu And Jupiter: ज्योतिष के अनुसार जानें, कुंडली में गुरु और राहु साथ में आपके जीवन पर क्या असर डालते हैं

ग्रहों की हलचल हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में ग्रहों की दशा इस बात को दर्शाती है कि हमारे

Rahu And Jupiter: ग्रहों की हलचल हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। ज्योतिष के अनुसार हमारी कुंडली में ग्रहों की दशा इस बात को दर्शाती है कि हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या-क्या होने वाला है। अगर ये शुभ हो तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है वहीं अगर दूसरी तरफ इनकी दशा सही न हो तो बहुत सी अनचाही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज इस आर्टिकल में बात करेंगे जब राहु और बृहस्पति की युति होती है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।

What happens due to the conjunction of Jupiter and Rahu in the horoscope कुंडली में बृहस्पति और राहु की युति से क्या होता है ?

ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह बुद्धि, सफलता, शिक्षा, नौकरी, व्यापार के कारक माने जाते हैं। अगर कुंडली में ये सही तो इन सब भावों के बढ़िया फल प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ राहु पाप ग्रह होते हैं। अगर ये सही होते हैं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं और यदि इनका प्रभाव अशुभ होता है तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है।

इन दोनों के साथ में होने से व्यक्ति को अच्छे और बुरे हर तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु उच्च जगह पर और राहु नीच स्थान में हो तो जीवन में बहुत से शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा होने से घर-परिवार में शुभता का आगमन देखने को मिलता है।

वहीं, दूसरी तरह कुंडली में यदि गुरु नीच और राहु उच्च स्थान में हो तो समझ जाएं आपके जीवन में परेशानियों का पहाड़ टूटने वाला है। ऐसा होने से आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है और दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। यानि यूं भी कहा जा सकता है ऐसी दशा में व्यक्ति अपना विनाश खुद करता है।