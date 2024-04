Ravivar Ke Upay: आज करें सूर्य देव के ये खास उपाय, जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगी अपार सफलता

Edited By Prachi Sharma,Updated: 28 Apr, 2024 07:11 AM

Ravivar Ke Upay: सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहते हैं। इनकी पूजा व्यक्ति के जीवन के सारे दुःख और संकट कट जाते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा के लिए खास और विशेष माना जाता है। वैसे तो सप्ताह के सातों दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए लेकिन अगर ऐसा रोज नहीं कर सकते तो रविवार के दिन अवश्य करें। आज रविवार के दिन विशेष उपाय करने से एक तो भाग्य का साथ मिलता है और जीवन में तरक्की के रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। तो आज इस आर्टिकल में जानेंगे कुछ खास उपाय जो आर्थिक तंगी से करियर तक हर तरह की परेशानी को दूर करेंगे।

To overcome financial crisis आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए

बहुत कोशिशों के बाद भी अगर आर्थिक तंगी से पीछा नहीं छुड़वा पा रहे तो आज के दिन दो झाड़ू ले कर आएं। एक झाड़ू को घर पर रखें और दूसरी झाड़ू को मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आर्थिक दशा भी दूर होगी और धन लाभ के भी योग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें जो झाड़ू अपने दान करनी है उसे सोमवार के दिन करें लेकिन रविवार को ही घर के खरीद कर रख लें।

To have the desired marriage मनोवांछित विवाह करने के लिए

अगर पसंद की शादी करना चाहते है और घरवालों की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पा रही तो रविवार के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करें। इसके बाद पेड़ में जल चढ़ाएं और 11 परिक्रमा करें। इसके बाद बरगद के पत्ते पर अपने पार्टनर का नाम लिखें और उसे कलावे के साथ पेड़ पर बांध दें।

To remove negativity नकारात्मकता दूर करने के लिए

घर और अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर करने के लिए सूर्य देव को अर्ध्य दें और उनके मंत्रों का जाप करें।

रविवार का व्रत रखने और एक समय बिना नमक वाली रोटी खाने से कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होते हैं उनके समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की पूजा करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन और मुख भी सूर्य के समान चमकेगा।

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जीवन में अगर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं तो रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास दूध का भर कर सोना चाहिए। फिर अगले सुबह उठकर वह दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें।