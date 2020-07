पूजा का शुभ मुहूर्त- अभिजित: 11:59 AM से 12:54 PM अमृत: 08:33 AM से 10:20 PM विजय: 02:45 PM से 03:40 PM गोधूलि: 07:08 PM से 07:32 PM संध्या: 07:21 PM से 08:23 PM बाबा महाकालेश्वर के दर्शन का समय - मंदिर के पुजारियों द्बारा दी गई जानकारी के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर भक्तों के लिए रोज़ाना सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। पर्यटक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, फिर 10:30 से शाम के 5 बजे तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद शाम 6 से 7 बजे तक और फिर रात 8 से 11 बजे तक यहां आखिरी दर्शन किए जा सकते हैं। बतया जा रहा है केवल इसी समय के अंतर्गत महाकाल के दर्शन करने की अनुमति है।

