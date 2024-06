Shaniwar Ke Upay: आज करें यह उपाय, शनिदेव के साथ हनुमान जी होंगे प्रसन्न और दूर होंगे कष्ट

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 29 Jun, 2024 07:44 AM

हफ्ते के सातों दिन किसी न किसी देवता की पूजा की जाती है। वैसे ही शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है। शनिदेव को न्याय और कर्मफल दाता कहा जाता है। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Shaniwar Ke Upay: हफ्ते के सातों दिन किसी न किसी देवता की पूजा की जाती है। वैसे ही शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है। शनिदेव को न्याय और कर्मफल दाता कहा जाता है। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने के साथ कुछ उपाय भी करने चाहिए। इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य खत्म होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि शनिवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए, जिससे शनिदेव के साथ हनुमान जी होंगे प्रसन्न और दूर होंगे कष्ट।



Do this remedy on Saturday शनिवार के दिन करें यह उपाय

शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने के साथ-साथ मछलियों को दाना डालने से जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं।



शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल और सिंदूर से हनुमान जी का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से लंबे समय से रूके हुए काम पूरे हो जाते हैं और कभी शनि की क्रूर दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता।



इस दिन शनिदेव के निमित्त काले रंग की चीजों का दान करना बहुत शुभ होता है। शनिवार के दिन उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल और काले चने शनिदेव को अर्पित करें। ऐसा करने से मन की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही हनुमान जी और शनिदेव की कृपा बनी रहती है।



शनिवार के दिन शनि चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से शनिदेव और पवन पुत्र हनुमान की कृपा बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं।



शनिवार के दिन अगर आप असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी की कृपा भी आप पर बनी रहती है।