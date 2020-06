कोरोना वायरस लॉकडाऊन के चलते लगभग अढ़ाई महीने तक बंद रहने के बाद सोमवार से धार्मिक स्थल और मॉल्स खुलने जा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में धार्मिक स्थलों और मॉल्स को खोलने से पहले

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Shopping malls and religious places will open from today: कोरोना वायरस लॉकडाऊन के चलते लगभग अढ़ाई महीने तक बंद रहने के बाद सोमवार से धार्मिक स्थल और मॉल्स खुलने जा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में धार्मिक स्थलों और मॉल्स को खोलने से पहले हर तरह का एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। मॉल और कारोबारी परिसरों के प्रबंधन ने दुकानों, कार्यालयों और रेस्तरां मालिकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि संक्रमण को दूर रखा जा सके।

820 स्मारकों के द्वार भी खुलेंगे

संस्कृति मंत्रालय ने देश के 820 स्मारक स्थलों, जहां लोग पूजा और इबादत करते है, को भी कल से खोलने का निर्णय लिया है। इनमें सर्वाधिक 111 स्मारक स्थल उत्तर प्रदेश में हैं जबकि कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 65, मध्य प्रदेश में 60, गुजरात में 77 स्मारक स्थल शामिल हैं। इन स्मारक स्थलों में पूजा और इबादत के लिए लोगों की संख्या निर्धारित की गई है।

देवस्थानम बोर्ड करेगा चारधाम यात्रा का फैसला

उत्तराखंड सरकार ने चार धाम (गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ) यात्रा को लेकर अंतिम फैसला देवस्थानम बोर्ड को लेने के लिए अधिकृत किया है। यह भी साफ कर दिया गया है कि चार धाम यात्रा शुरू भी होती है तो बाहर के राज्यों के श्रद्धालुओं को अभी यहां आने की अनुमति नहीं होगी।