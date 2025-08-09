Main Menu

  • Shukra Gochar 2025: शुक्र का गोचर लाएगा आर्थिक उछाल, जन्माष्टमी के बाद इन राशियों पर होगी लक्ष्मी की बारिश

Edited By Prachi Sharma,Updated: 10 Aug, 2025 11:10 AM

shukra gochar 2025

Shukra Gochar 2025: भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई शुभ ग्रह राशि परिवर्तन करता है, तो वह कुछ राशियों के लिए सौभाग्य और समृद्धि का संकेत बन जाता है। 2025 की जन्माष्टमी के ठीक बाद एक विशेष...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Shukra Gochar 2025: भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई शुभ ग्रह राशि परिवर्तन करता है, तो वह कुछ राशियों के लिए सौभाग्य और समृद्धि का संकेत बन जाता है। 2025 की जन्माष्टमी के ठीक बाद एक विशेष ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है शुक्र  का गोचर और इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण। यह योग न केवल अत्यंत शुभ माना जाता है, बल्कि यह कई राशियों की किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है। इस योग के प्रभाव से कुछ विशेष राशियों पर धन वर्षा के प्रबल योग बन रहे हैं। जन्माष्टमी के बाद 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और बुध वहां पहले से ही मौजूद होंगे, जिस वजह से लक्ष्मी-नारायण योग का निर्माण होगा। 

किन राशियों को मिलेगा धन लाभ ?

वृषभ
शुक्र वृषभ राशि के स्वामी भी हैं इसलिए इन जातकों के लिए यह योग अत्यंत फलदायक सिद्ध होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें अचानक से बड़े ऑर्डर या निवेश के मौके मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। साथ ही, नया वाहन या संपत्ति खरीदने का अवसर भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख-संपत्ति की वृद्धि होगी।

PunjabKesari Shukra Gochar 2025

 कर्क 
कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय किसी भाग्य की लहर जैसा साबित हो सकता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिलेगी। निवेश से लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलना, और नई नौकरी या व्यापार का प्रस्ताव आ सकता है। यह योग आपको करियर के मामले में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।

सिंह 
सिंह राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग प्रतिष्ठा और धन दोनो में वृद्धि लाएगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता और सम्मान दोनों मिलेगा। आर्थिक रूप से यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। कोई बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। साथ ही, पारिवारिक जीवन में खुशियां और संतुलन बना रहेगा।

PunjabKesari Shukra Gochar 2025

धनु 
धनु राशि के लिए यह योग अर्थिक खुशियां लेकर आएगा।  आय में वृद्धि के साथ-साथ खर्चों में संतुलन बना रहेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति और जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रूचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी।

मीन 
मीन राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक उन्नति और सौंदर्यपूर्ण जीवन का द्वार खोल सकता है। इस समय आप में आकर्षण और आत्मविश्वास का संचार होगा, जिससे लोग आपकी ओर खिंचेंगे। जो लोग क्रिएटिव या आर्ट से जुड़े हैं, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स और मौके मिल सकते हैं। प्रेम जीवन भी रोमांटिक रहेगा और विवाह के योग भी बन सकते हैं।

PunjabKesari Shukra Gochar 2025
 

