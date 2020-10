Importance of Sindoor: नवरात्र में मंगलवार और शनिवार के द‌िन शुद्ध घी में स‌िंदूर म‌िलाकर हनुमान जी को लगाएं, जीवन से हर प्रकार की शत्रुबाधा और डर से मुक्त‌ि म‌िलेगी। देवी दुर्गा के स्वरूप पर स‌िंदूर अर्पित करने से संतापों का नाश होता है, वैभव और समृद्धि में बढ़ौतरी होती है। नवदुर्गा पर सिंदूर चढ़ाकर बचे सिंदूर को घर में रखने से सौभाग्य वृद्ध‌ि होती है। सुहागन महिला सिंदूर खरीदकर सबसे पहले उसे देवी पार्वती की मांग में सजाएं, फिर उस प्रसाद को न‌ियम‌ित अपनी मांग में लगाएं। पति की उम्र लंबी होगी, प्रेम बना रहेगा। हत्‍थाजोड़ी पर स‌िंदूर चढ़ाएं, फिर देवी की अराधना करें। धन-वैभव में वृद्धि होगी। माना जाता है की सम्मोहन शक्त‌ि और वशीकरण शक्त‌ि बढ़ानी हो तो महाकाली का पूजन करने से पूर्व स‌ियारस‌िंगी पर स‌िंदूर चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन घर के मैनगेट पर स‌िंदूर से स्वास्तिक का च‌िन्ह बनाएं। घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होगा, कोई भी बुरी बला सिर नहीं उठा पाएगी।

Sindoor Upay In Navratri: सदियों से यह मान्यता चली आ रही है की विवाहित महिलाएं यदि सिंदूर लगाएं तो उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। देवी सीता को सिंदूर लगाते देख हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर आ गए थे की उनके प्रभु अमर हो जाएंगे।

Stories You May Like