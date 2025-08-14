Sun Transit August 2025: सूर्य का सिंह राशि में गोचर, इन 4 राशियों की होगी चांदी

Sun Transit August 2025: आज बात करेंगे सूर्य देव के गोचर की। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है चाहे कोई भी लग्न हो, किसी भी राशि का लग्न हो। मान लीजिए मेष लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, तुला लग्न है, कोई भी लग्न है, लग्न का कारक सूर्य होता है...

मिथुन राशि: मिथुन राशि वहां से तीसरे आ जाएंगे। अब तीसरे आएंगे तो अपनी ही राशि में आ जाएंगे। अपनी राशि में जब तीसरे भाव में आएंगे तो तीसरा भाव आपके भाई का भाव होता है। तीसरा भाव आपका पराक्रम होता है तो निश्चित तौर पर यहां पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपको उसका काफी फायदा हो सकता है। आप में कॉन्फिडेंस वह आएगा। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ नजर आएगा। सूर्य यहां पर भाग्य स्थान को दृष्टि देंगे यहां पर बैठकर तो जो सूर्य की दृष्टि अष्टम पे चल रही थी। मिथुन राशि के जातकों के लिए वह हट जाएगी और अष्टम पहले एक्टिवेट था। अष्टम सडन लॉस, दुर्घटना का भाव होता है। सूर्य यहां से धन भाव से हटेंगे तो धन से संबंधित चीजें वह थोड़ी सी आगे चलनी शुरू होंगी। भाइयों के साथ आपका यदि कोई मनमुटाव है, कोई स्थिति खराब है तो वहां पर आकर चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। यह मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उसका असर रहेगा।

मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर होगा छठे भाव में। अब पहले जो सूर्य का गोचर हो रहा था वो यहां पर पंचम भाव में हो रहा था। पंचम आपका इजी गेंस, संतान, बुद्धि-विवेक का भाव होता है। इस भाव से सूर्य का गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यहां पर आकर आप थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते हैं या आप अपने बुद्धि-विवेक से काम नहीं ले पाते। जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो उससे चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। यहां पर आकर सूर्य सीधा ग्यारहवें भाव को देखते हैं। पंचम में जब सूर्य गोचर कर रहे थे वहां पर जो हानि हो रही थी, पैसे की हानि हो रही थी या फिर आपके स्वास्थ्य की हानि हो रही थी किसी तरीके से तो वहां पर चीजें अब थोड़ी सी ठीक होनी शुरू होंगी क्योंकि सूर्य अपनी राशि यानी कि छठा भाव जो रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। यदि आपका कोई कोर्ट केस है तो वहां पर हो सकता है कि आपको राहत मिलती हुई नजर आए। यदि कोई आपको फिजिकल परेशानी हो रही है तो चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। मीन राशि के जातक हैं उनके लिए यह गोचर इस लिहाज से अच्छा हो जाएगा।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर होगा आपके दसवें भाव में। अब दसवें भाव ऐसा भाव होता है जहां पर सूर्य आकर दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली सूर्य अपनी राशि का सूर्य और दशम भाव क्योंकि करियर के कारक भी सूर्य होते हैं तो लिहाजा यहां पर सूर्य का गोचर आपको काफी लाभ पहुंचाएगा। काम के मामले में जहां पर भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, करियर के मामले में आप ऑफिस में थोड़े से प्रभावी नजर आएंगे। थोड़ा सा डोमिनेंस आपका वर्क प्लेस के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। एनर्जी आपको खूब दे देंगे। सूर्य यहां पर आकर आप में काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप पूरा एक महीना मन लगाकर काम करेंगे। निश्चित तौर पर कारोबार से संबंधित काम और आपका जहां पर भी आप जॉब करते हैं, कोई भी फ्रीलांस का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पर चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। इससे पहले जो नाइंथ हाउस में सूर्य गोचर कर रहे थे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है क्योंकि तीसरा भाव एक्टिव होता है। काम के मामले में थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी, यह आपके लिए अच्छा हो जाएगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए।

तुला राशि: तुला राशि के लिए 11वां भाव में सूर्य गोचर करेंगे। 11वां आय का भाव होता है। सूर्य का गोचर यहां पर शुभ है क्योंकि आय भाव का स्वामी खुद आय भाव में आकर बैठ जाएगा। अपने भाव को प्रोटेक्ट करेगा तो निश्चित तौर पर आय के मामले में चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। जिनकी प्रमोशन पेंडिंग है किसी भी लेवल के ऊपर उनको प्रमोशन होती हुई नजर आएगी। जिनके घर में संतान आने वाली है जो प्रेगनेंसी का फेस चल रहा है जिनके यहां पर उनको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम के ऊपर सूर्य की दृष्टि आ जाएगी। यह चीज का जरूर ध्यान रखें। तुला राशि के जितने भी जातक हैं प्रमोशन के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है, यह इच्छाओं का भाव होता है। यहां पर इच्छाओं के भाव में सूर्य अपनी राशि के आकर बैठ जाएंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति भी होगी आपकी।

यह चार राशियां हैं जिनके लिए सूर्य तीसरे, छठे, आठवें, 11वें गोचर करेंगे। अब दो राशियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि सूर्य का गोचर 12 हो जाएगा। 12वां भाव खर्चे का भाव होता है। जिनको विदेश में जाना है वह थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होकर चले विदेश में और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में जरूर रखें ताकि बाहर जाकर कोई परेशानी ना आए। 12वां भाव जो होता है, यह आपकी अह मोक्ष का भाव होता है। यह 12वें भाव से खर्चा देखा जाता है, मोक्ष देखा जाता है, फॉरेन ट्रेवल यहीं से आता है। जिनको थोड़ा सा स्लीपिंग का इशू है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना। यह कन्या राशि के जातकों के लिए क्योंकि यहां पर सूर्य बारहवें हो जाएगा।

इसके अलावा मकर राशि के जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य अष्टम में गोचर करेंगे। लग्न के स्वामी का लग्न के कारक का अष्टम में आ जाना वैसे तो सूर्य अष्टम में आ जाता है तो कुछ चीजें अच्छी भी हो जाती हैं। लेकिन यहां पर अष्टम में आ जाना सूर्य का आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि अष्टम सडन लॉस का भाव है। दुर्घटना का भाव है। यहां पर बैठेंगे तो सूर्य सीधा धन भाव को देखेंगे। कुछ धन हानि हो सकती है, ड्राइविंग थोड़ी सी संभलकर करिएगा।