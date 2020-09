Sun Transit in Virgo : आज 16 सितंबर का दिन ज्योतिष की दृष्टि से बहुत खास रहने वाला है। नवग्रहों में से अत्यंत प्रभावशाली व जोशीले माने जाने वाले ग्रह सूर्य इस दिन शाम को 07 बजकर 23 मिनट पर राशि परिवर्तन करके अपनी सिंह राशि से बुध की कन्या राशि में आ रहे हैं। सूर्य को आत्मा का कारक और जीवन में सकारात्मक एनर्जी का प्रतीक माना गया है । हमारे शास्त्रों में सूर्य को देवता का दर्जा भी दिया गया है । ज्योतिष शास्त्र व हमारी संस्कृति में सूर्य का राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। सूर्य ग्रह कभी उल्टी चाल नहीं चलते यानि कभी वक्री अवस्था में नहीं होते और सूर्य के राशि परिवर्तन से सौर मास की गणना भी की जाती है। सूर्य जिस दिन राशि बदलते हैं, उस दिन सक्रांति होती है।

