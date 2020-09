Surya dev in mythology: प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग का एक सुनहरा अध्याय है योगाभ्यास। तन और मन को स्वस्थ बनाने की इस अनुपम योग विद्या का प्रमुख अंग है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मनुष्य को बुद्धिमान, धैर्यवान, बलवान बनाने के साथ ही उसकी एकाग्रता, आत्मविश्वास एवं मेधा शक्ति को बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार यानी आरोग्य का वरदान। यह संजीवनी की तरह दिव्य औषधि है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है, उत्साह और स्फूर्ति उत्पन्न करते हुए उसकी कार्यक्षमताओं में वृद्धि करती है। सूर्य नमस्कार कोई धार्मिक अनुष्ठान न होकर व्यायामों और आसनों की शृंखला है।

